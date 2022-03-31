Программой туристического кешбэка воспользовались уже 500 тыс. россиян

Около полумиллиона россиян уже приобрели туры по программе туристического кешбэка. Об этом на встрече Кабмина с представителями туриндустрии рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает пресс-служба Кабмина.

«По ней в этом году отдохнет 1,2 млн россиян, 500 тыс. из них уже приобрели путевки. Это туристы, которые поедут отдыхать весной и летом, до 1 июля», — уточнила она.

Новый этап программы начался 15 марта. Приобрести тур можно до 1 мая, а отправиться в путешествие — с 15 марта до 1 июля.

В 2022 году программа была возобновлена благодаря поддержке Президента России Владимира Путина.