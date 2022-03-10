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Путешествия и туризм
10 марта 2022  18:10

Путин поручил запустить программу детского туристического кешбэка в мае

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Президент РФ Владимир Путин поручил до мая проработать программу по возврату средств, потраченных на детский летний отдых. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил о том, что в прошлом году системой детского туристического кэшбека воспользовались многие родители. 

«В прошлом году запустили программу возврата до 50% стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, там не больше 20 тысяч рублей, и этой льготой воспользовались семьи, где проживают 400 тысяч детей. Я прошу вас осуществить такую же программу в этом году с 1 мая. Надо только заранее все это сделать и оповестить граждан, что такая программа будет реализована и в 2022 году», — сказал Путин на совещании с Кабмином.

Ответственным за выполнение поручения назначили министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

По данным Ростуризма, в 2021 году только за первый месяц программы компенсации детского отдыха россияне купили  250 тыс. детских путевок на 6,7 млрд рублей.

#Владимир Путин #поручение президента рф #детский отдых
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