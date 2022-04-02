Из-за высокого спроса Ростуризм решил досрочно завершить продажи туров с кешбэком

Из-за высокого спроса Ростуризм решил закрыть продажи в рамках программы туристического кешбэка в ночь на 9 апреля, а не 30-го. Об этом сообщила в своем телеграм-канале руководитель федерального ведомства Зарина Догузова.

«Текущее дополнительное окно продаж туров с кешбэком завершится в ночь на 9 апреля», — сказано в сообщении.

За две недели продажи в рамках дополнительного весенне-летнего окна туры и проживание в отелях с кешбэком приобрели 500 тыс. человек. С начала года программой воспользовались более 1,2 млн россиян.

Догузова отметила огромный спрос на программу — он вырос в два раза по сравнению с окном продаж с 18 января по 28 февраля. Она также добавила, что очередной этап продаж на осенне-зимний период состоится, подробности и даты будут объявлены позже.