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Ру Тат
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Общество
2 апреля 2022  13:15

Из-за высокого спроса Ростуризм решил досрочно завершить продажи туров с кешбэком

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Из-за высокого спроса Ростуризм решил закрыть продажи в рамках программы туристического кешбэка в ночь на 9 апреля, а не 30-го. Об этом сообщила в своем телеграм-канале руководитель федерального ведомства Зарина Догузова.

«Текущее дополнительное окно продаж туров с кешбэком завершится в ночь на 9 апреля», — сказано в сообщении. 

За две недели продажи в рамках дополнительного весенне-летнего окна туры и проживание в отелях с кешбэком приобрели 500 тыс. человек. С начала года программой воспользовались более 1,2 млн россиян. 

Догузова отметила огромный спрос на программу — он вырос в два раза по сравнению с окном продаж с 18 января по 28 февраля. Она также добавила, что очередной этап продаж на осенне-зимний период состоится, подробности и даты будут объявлены позже.

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