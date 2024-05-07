План капремонта многоквартирных домов в Татарстане расширили на 90 объектов

В 2024 году в Татарстане на 90 домов увеличили краткосрочный план капитального ремонта. Теперь в региональную программу включены 766 МКД. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Увеличены и цифры ожидаемого эффекта от реализации плана. Безопасными и благоприятными условиями проживания будут обеспечены на 15 103 жителя республики больше, чем планировалось ранее.

«В 2024 году реализация Краткосрочного плана должна обеспечить безопасные и благоприятные условия проживания 169 066 гражданам в 766 многоквартирных домах общей площадью 4,8 млн кв. метров», — говорится в тексте.

В 2025 году запланирован ремонт в 880 многоквартирных домах общей площадью 6 млн квадратных метров. Положительный эффект от изменений ощутят 221 524 жителя республики.

Как ранее сообщал «Татар-информ», ранее в 2024 году ожидалось проведение капремонта 676 многоквартирных домов.