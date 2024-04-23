В Татарстане утвердят порядки изменения способа формирования фонда капремонта МКД

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В Татарстане утвердят порядок перевода многоквартирного дома при изменении способа формирования капитального ремонта. Документ касается тех случаев, когда собственники приняли решение перевести средства со спецсчета на счет регионального оператора и наоборот. Проект приказа Госжилинспекции проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ разработан в соответствии со статьей 173 Жилищного кодекса России.

В обоих случаях решения должны быть приняты на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома. При этом оно должно быть поддержано более чем 50% голосов от общего числа.

Если речь идет о переводе средств регоператору, то решение в течение пяти рабочих дней после собрания должно быть направлено владельцу спецсчета, на который перечисляются взносы на капремонт. В течение 10 дней тот должен подать заявление в банк о расторжении договора и перечислении остатка денежных средств. Решение вступит в силу спустя месяц после собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В течение пяти дней после получения информации об изменении способа формирования фонда владелец спецсчета должен направить подлинник решения и оформленный протокол общего собрания собственников помещений в Госжилинспекцию. Она будет сохранять данные в течение трех лет. Также решение собственников должно быть передано регоператору. Тот, в свою очередь, в течение трех рабочих дней направляет сведения в инспекцию для проверки. Также в документе указан регламент проверки сведений, направленных регоператором и сроки ее проведения.

При отсутствии подлинника протокола решение о переводе не будет принято.

При обратном порядке, когда средства на капремонт переводятся на спецсчет, на собрании должны быть рассмотрены вопросы о размере ежемесячного взноса на капремонт, владельце спецсчета, банке, в котором он будет открыт.

«В случае, если на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме предоставлены и не возвращены кредит, заем или имеется подлежащая погашению за счет фонда капитального ремонта задолженность по оплате оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, принятие собственниками помещений в многоквартирном доме решения об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в отношении этого многоквартирного дома допускается при условии полного погашения такой задолженности (часть 2 статьи 173 Жилищного кодекса РФ)», — говорится в документе.

Напомним, что в 2023 году в России решили усовершенствовать порядок проведения капремонта в многоквартирных домах. Для повышения прозрачности надзорные органы ведут реестр протоколов собраний собственников, которые принимали решения, строительный контроль будут осуществлять специалисты — они будут размещать акт по результатам проверки в государственной информационной системе ЖКХ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане разработали порядок контроля за деньгами, собранными жильцами на капремонт.