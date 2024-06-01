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В Татарстане продолжается капремонт 558 многоквартирных домов
В этом году в программу капитального ремонта в Татарстане вошли 763 многоквартирных дома. В настоящее время работы охватили 558 объектов в 40 муниципальных образованиях. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства Татарстана рассказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
Как сообщили в пресс-службе руководителя РТ, совещание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, в работе участвовали Премьер министр РТ Алексей Песошин и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.
По словам Айзатуллина, строительно-монтажные работы по программе завершены на 34%, а сезонные — на 27%. За последние две недели завершился капремонт 16 МКД. Они расположены в Казани, Набережных Челнах, Лаишевском, Альметьевском, Спасском, Заинском, Сармановском и Лениногорском районах.
Также министр доложил о ходе капитального ремонта социальных и культурных объектов, гидротехнических сооружений.
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