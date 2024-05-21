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Программа капремонта ФАПов в Татарстане достигла 60%
В Татарстане в программы капремонта включено 137 объектов в сфере здравоохранения, выполнение по фельдшерско-акушерским пунктам достигло 60%. Об этом сообщается на сайте Минстроя РТ.
«На текущей неделе подрядчики сдали объект в Алькеевском районе», – уточнили в ведомстве.
Также ведется ремонт поликлиник – программа выполнена на 42% от планового объема. Программа обновления стационаров выполнена на 33%.
Напомним, на первом в 2024 году совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин доложил, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в этом году в проведут капремонт 82 ФАПов и 23 медицинских учреждений.
Кроме того, в республике капремонт ведется в 16 детсадах и 38 школах, в 516 многоквартирных домах в 39 муниципальных образованиях также начаты работы.
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