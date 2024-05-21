Программа капремонта ФАПов в Татарстане достигла 60%

В Татарстане в программы капремонта включено 137 объектов в сфере здравоохранения, выполнение по фельдшерско-акушерским пунктам достигло 60%. Об этом сообщается на сайте Минстроя РТ.

«На текущей неделе подрядчики сдали объект в Алькеевском районе», – уточнили в ведомстве.

Также ведется ремонт поликлиник – программа выполнена на 42% от планового объема. Программа обновления стационаров выполнена на 33%.

Напомним, на первом в 2024 году совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин доложил, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в этом году в проведут капремонт 82 ФАПов и 23 медицинских учреждений.

Кроме того, в республике капремонт ведется в 16 детсадах и 38 школах, в 516 многоквартирных домах в 39 муниципальных образованиях также начаты работы.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».