Профессор КФУ Хоменко: Казани необходимо развивать научный туризм

У столицы Татарстана есть потенциал для развития научного туризма. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал профессор Казанского федерального университета, член корреспондент Академии наук РТ, доктор экономических наук Вадим Хоменко.

Напомнив, что Казань уже используется как место проведения спортивных, общественных и деловых мероприятий, экономист заметил, что в городе также сложились условия для развития научного условия.

«<...> в Казани множество научных и научно-образовательных учреждений, сложились классические научные школы, имеющие международное признание», — пояснил он.

При этом ранее президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов предложил запустить в 2025 году программу научно-популярного туризма в Татарстане.

«В этом году в Татарстане разработана концепция научно-популярного туризма до 2035 года. Сформулировано и отправлено в адрес федерального оператора этого направления предложение о включении 63 новых объектов. Теперь стоит задача эффективного запуска проекта», — заметил он.

Пока в Татарстане разработаны и внедрены пять маршрутов научно-популярного туризма. Они организованы на базе КФУ, КНИТУ-КАИ, Университета Иннополис и IT-парка имени Башира Рамеева.