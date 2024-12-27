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Профессор КФУ Хоменко: Казани необходимо развивать научный туризм
У столицы Татарстана есть потенциал для развития научного туризма. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал профессор Казанского федерального университета, член корреспондент Академии наук РТ, доктор экономических наук Вадим Хоменко.
Напомнив, что Казань уже используется как место проведения спортивных, общественных и деловых мероприятий, экономист заметил, что в городе также сложились условия для развития научного условия.
«<...> в Казани множество научных и научно-образовательных учреждений, сложились классические научные школы, имеющие международное признание», — пояснил он.
При этом ранее президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов предложил запустить в 2025 году программу научно-популярного туризма в Татарстане.
«В этом году в Татарстане разработана концепция научно-популярного туризма до 2035 года. Сформулировано и отправлено в адрес федерального оператора этого направления предложение о включении 63 новых объектов. Теперь стоит задача эффективного запуска проекта», — заметил он.
Пока в Татарстане разработаны и внедрены пять маршрутов научно-популярного туризма. Они организованы на базе КФУ, КНИТУ-КАИ, Университета Иннополис и IT-парка имени Башира Рамеева.
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