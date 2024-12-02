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В Госкомитете по туризму рассказали, где можно встретить Новый год в Татарстане
Новогодняя резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы в Лесу чудес, новый горнолыжный комплекс в Мамадышском районе, Елабуга, Болгар, Свияжск, Чистополь и другие локации будут ждать татарстанцев и гостей республики в новогодние праздники. Об этом рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
Кроме того, благодаря участию в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства» татарстанские предприниматели получили субсидии на создание глэмпингов. С 2023 по 2024 год правительство поддержало 16 таких проектов, дополнительно было создано 129 номеров. Новые средства размещения появились в Зеленодольском районе и Закамской зоне. Они тоже будут ждать туристов в праздничные дни.
«Конечно, у каждого свой сценарий. В этом плане Татарстан предлагает возможности для отдыха любым составом: дети, молодежь, семьи, люди старшего возраста. Все доступно и все везде комфортно. Надо сказать, что Казань – это гастрономическая столица России, и разнообразие ресторанов, кухонь, которые можно попробовать на сегодняшний день, [удивляет]. Причем видно, что сейчас пошел тренд уже на высокую татарскую кухню. Это прям очень здорово», – заключил Иванов.
Ранее сообщалось, что в Казани на новогодние праздники ожидают новую категорию туристов, которая приедет в город по трассе М-12.
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