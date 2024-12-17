Научпоп-туризм, центр БПЛА и сохранение языка: чем займутся ученые Татарстана в 2025 году

Что дало проведение Года научно-технологического развития в Татарстане, как планируют связать науку и туризм и в каких направлениях будут работать ученые республики в будущем, обсудили сегодня на заседании Академии наук РТ при участии руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова.





Асгат Сафаров: «Завершение Года научно-технологического развития не означает, что его цели и мероприятия уходят в прошлое»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Заложен новый этап научно-технологического развития Татарстана»

Год научно-технологического развития в Татарстане заложил основы для будущей большой работы, отметил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров. В этом году в Татарстане прошло около 130 мероприятий, связанных с наукой.

«Завершение Года научно-технологического развития не означает, что его цели и мероприятия уходят в прошлое. Они заложили начало нового этапа развития научно-образовательного комплекса Татарстана. Впереди много большой ответственной работы. Мы только в начале пути», – заявил Сафаров.

Важным событием этого года стало утверждение новой редакции Стратегии научно-технологического развития России, заявил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Согласно новой стратегии, в каждой отрасли должен появиться новый институт научно-технологического развития и программы научно-технологического развития муниципалитетов. Президент страны определил семь приоритетных направлений этой сферы, и нам предстоит определиться с местом наших научных школ для разработки новых решений для технологического лидерства нашей страны», – пояснил Минниханов.

Рифкат Минниханов заявил, что важным событием этого года стало утверждение новой редакции Стратегии научно-технологического развития России Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме того, впервые на федеральном уровне как национальный приоритет выделено и гуманитарное направление. То есть укрепление социокультурной идентичности и повышение уровня образования общества. В этом направлении Академии наук РТ предстоит разработать новые решения, подчеркнул он.

Туристов отправят по маршрутам научно-популярного туризма

Минниханов предложил в 2025 году запустить программу научно-популярного туризма в Татарстане.

«В этом году в Татарстане разработана концепция научно-популярного туризма до 2035 года. Сформулировано и отправлено в адрес федерального оператора этого направления предложение о включении 63 новых объектов. Теперь стоит задача эффективного запуска проекта», – заявил он.

На сегодняшний день разработаны и внедрены пять маршрутов научно-популярного туризма в Татарстане на базе КФУ, КНИТУ – КАИ, Университета Иннополис и IT-парка имени Рамеева.

Лейсан Абзалилова рассказала, что Татарстан направил заявку в федеральный центр о создании научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Федеральный центр беспилотных систем планируется создать в Татарстане

Татарстан направил заявку в федеральный центр о создании научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем, рассказала вице-президент Академии наук РТ Лейсан Абзалилова.

«Подготовлен пакет документов по открытию научно-производственного центра в сфере беспилотных авиационных систем, подана заявка на получение федерального статуса», – заявила она.

Кроме того, в этом году эксперты разработали республиканские программы по беспилотным авиационным системам и аддитивным технологиям, которые будут направлены на развитие науки и решение базовых проблем экономики.

Ученые продолжат работу по обеспечению технологического суверенитета России

В этом году завершен первый этап исследования, посвященного экономике импортозамещения и технологическому суверенитету, сообщил вице-президент Академии наук РТ Марат Сафиуллин.

Марат Сафиуллин сообщил, что в этом году завершен первый этап исследования, посвященного экономике импортозамещения и технологическому суверенитету Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это одно из самых важных и актуальных исследований. Его главным преимуществом стала масштабная оценка международных цепей поставок организаций Татарстана на уровне отдельных товарных номенклатур, что позволило выявить критические позиции и разработать перечень адаптивных стратегических, логистических и индустриальных решений», – пояснил он.

Кроме того, в 2025 году будет завершена комплексная программа научно-технологического развития Татарстана, где особое внимание будет уделено поддержке молодых талантливых ученых, заключил Сафиуллин.

Мобильный переводчик и клавиатура на татарском языке

Большое внимание в этом году ученые уделили сохранению татарского языка. Большую популярность набрал мобильный переводчик Tatsoft, подчеркнул вице-президент Академии наук РТ Айрат Хасьянов.

Айрат Хасьянов подчеркнул, что большое внимание в этом году ученые уделили сохранению татарского языка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Первым переводчиком для татарского языка Tatsoft в 2024 году начали пользоваться жители 34 новых стран. Общее число запросов превысило 30 миллионов. Сервис предлагает 512 часов записей от более чем 1 тысячи авторов», – пояснил он.

В этом году была создана татарская клавиатура в сотрудничестве с «Яндексом», а также интегрирован татарский язык в сервисе «Алиса» и поисковой системе. Взаимодействие с компанией продолжится и дальше, добавил Хасьянов.

Айнур Тимерханов рассказал, что в этом году шеститомник толкового словаря по татарскому языку был удостоен Госпремии в области науки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Темы сохранения языка в своем докладе коснулся и вице-президент Академии Айнур Тимерханов. Он рассказал, что в этом году шеститомник толкового словаря по татарскому языку был удостоен Государственной премии в области науки.

«Продолжает развитие онлайн-энциклопедия Tatarica 2.0. В этом году она пополнилась еще на 2 тысячи информативных статей и видеоматериалов. В год количество просмотров ресурса превысило 1 миллион», – добавил он.