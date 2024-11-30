В Татарстане реализуются 178 проектов по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства»

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В период с 2021 по 2024 год в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» государством выделено почти 2 млрд рублей на реализацию 178 проектов Республики Татарстан в области туризма.

Эти средства направлялись на поддержку общественных и предпринимательских инициатив на создание глэмпингов, приобретение туристского оборудования, благоустройство пляжей, проведение событийных мероприятий, разработку туристского кода центров городов, развитие кадрового потенциала отрасли и многое другое.

В 2024 году на реализацию национального проекта в Республике Татарстан предусмотрено 325,8 млн рублей. Эти средства направляются на:

поддержку создания модульных некапитальных средств размещения;

предоставление субсидий на реализацию туристических проектов, проведение и продвижение событийных мероприятий в Республике Татарстан;

обучение команд в Центре развития кадрового потенциала туристической отрасли в г.Казани.

Также в текущем году субсидию в объеме 56,8 млн рублей на покупку модульных домов получили 6 проектов с общим фондом 42 номера. Еще в этом году завершается создание модулей, получивших финансирование в 2023 году. Это 10 проектов с 87 номерами, на которые направлено 113,7 млн рублей.

В целях достижения ключевого показателя национального проекта «увеличение числа туристских поездок» сформирован механизм субсидирования регионов в виде «единой субсидии», которая перераспределяется в регионе по результатам конкурсных процедур. В этом году Татарстану предоставлена единая субсидия в размере 168 млн рублей.

По результатам трех конкурсных отборов, проведенных Госкомитетом РТ по туризму, субсидии на развитие туризма получили 84 проекта.

72 из них – по направлению «приобретение туристского оборудования», это приобретение прокатного оборудования, модульных бань и чанов, создание детских площадок, оборудование мангальных зон и т.п.

Два проекта определены по направлению «создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ОВЗ». Четыре проекта будут реализованы по направлению «создание объектов кемпинг-размещения и кемпстоянок». Еще по четырем проектам реализуется создание некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры.

Кроме того, завершена реализация двух проектов по проведению событийных мероприятий: фестиваль «Духовное единство России – послание миру» в Зеленодольском и Спасском районах РТ и исторический фестиваль «Болгар. Путешествие в прошлое» в Великом Болгаре.

Вопрос кадрового обеспечения туристической отрасли является одним из приоритетных. В целях его решения в рамках национального проекта в России в 2023 году появилось несколько центров развития кадрового потенциала отрасли, один из которых создан в Республике Татарстан на базе федерального Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

В казанском центре проводится программа профессиональной переподготовки в области туризма «Управление развитием туристских территорий: проектный подход». В 2024 году в данном центре прошли обучение региональные команды из 23 субъектов России.

В этом году Президентом РФ Владимиром Путиным принято решение о реализации национального проекта в сфере туризма и в 2025-2030 годах. В новой редакции национального проекта будут усовершенствованы имеющиеся механизмы развития отрасли, а также внедрены новые подходы.

Так сохранится поддержка по программе льготного кредитования на строительство и реконструкцию гостиниц, многофункциональных комплексов с номерным фондом, а также крупных инвестиционных проектов – аквапарков, парков развлечений и инфраструктуры горнолыжных курортов.

Однако поменяются его условия, например: в каждой гостинице, которая будет поддержана по программе, не менее 5% всех номеров должны быть предусмотрены для семей с детьми.

Кроме того, рассматривается возможность строить две и более гостиницы в составе единого инвест-проекта, если их номерной фонд от 120 номеров и они расположены вдоль автомобильных турмаршрутов.

В том числе в многофункциональных зонах дорожного сервиса лимит в программе будет 1 тыс. номеров. Также вероятно снижение критериев к номерному фонду и площади отелей, если они создаются в рамках вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия. Новый отбор проектов по льготному кредитованию будет объявлен в декабре текущего года.

Также в декабре 2024 года Минэкономразвития России планируется запуск конкурсного отбора проектов по программе создания модульных гостиниц сразу на три года (2025-2027 годы). На ее реализацию на 2025-2027 годы в федеральном бюджете предусмотрено 15 млрд рублей. Заявки будут приниматься Госкомитетом РТ по туризму и далее направляться в Минэкономразвития России.

В проекте правил распределения субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения предусматривается новое условие – это соответствие категории и вида разрешенного использования земельного участка, на котором осуществляется реализация проекта, направлению осуществляемой деятельности.

Кроме того, Госкомитетом планируется проведение конкурсного отбора и по единой субсидии, направления поддержки будут определены и озвучены в начале 2025 года.