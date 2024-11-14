Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Проект «Татар-информа» «Кофе с батюшкой» занял первое место в конкурсе «Верное слово»
Проекты «Татар-информа» «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» заняли первое место в региональном творческом конкурсе «Верное слово», которое проводит Московская митрополия Русской Православной Церкви.
Церемония награждения состоялась сегодня в Реутове. Награду принял руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин. Он занял первое место в номинации «Свеча на приходе».
«Искренне рад вниманию к нашему проекту. Я рассказал участникам о нашем опыте взаимодействия со светскими СМИ, про уникальное духовное и культурное пространство республики и о том, как важно и нужно находить слова для проповеди в современном мире», –поделился отец Александр.
В проектах «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» отец Александр рассказывает о православных традициях, а также о суевериях, которых не должно быть в жизни христианина.
Ранее журналист «Татар-информа» Елена Фенина заняла первое место в конкурсе «Православие и СМИ» за эти же проекты.
Напомним, информационное агентство «Татар-информ» расширило свою просветительскую деятельность, запустив новый видеоподкаст «Кофе с батюшкой». Ведущим проекта стал иерей Александр Ермолин, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии.
Формат подкаста предполагает неформальные беседы о православии, в процессе которых священник отвечает на наиболее частые вопросы верующих и развенчивает популярные мифы. Среди тем, уже освещенных в рамках проектов «Батюшка против» и «Кофе с батюшкой», – правила подачи церковных записок, особенности соблюдения Великого поста и вопросы о суевериях.
ВЫПУСКИ #КОФЕ С БАТЮШКОЙ И #БАТЮШКА ПРОТИВ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»