Проект «Татар-информа» «Кофе с батюшкой» занял первое место в конкурсе «Верное слово»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Проекты «Татар-информа» «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» заняли первое место в региональном творческом конкурсе «Верное слово», которое проводит Московская митрополия Русской Православной Церкви.

Церемония награждения состоялась сегодня в Реутове. Награду принял руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин. Он занял первое место в номинации «Свеча на приходе».

Фото предоставлено Александром Ермолиным

«Искренне рад вниманию к нашему проекту. Я рассказал участникам о нашем опыте взаимодействия со светскими СМИ, про уникальное духовное и культурное пространство республики и о том, как важно и нужно находить слова для проповеди в современном мире», –поделился отец Александр.

В проектах «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» отец Александр рассказывает о православных традициях, а также о суевериях, которых не должно быть в жизни христианина.

Фото предоставлено Александром Ермолиным

Ранее журналист «Татар-информа» Елена Фенина заняла первое место в конкурсе «Православие и СМИ» за эти же проекты.

Напомним, информационное агентство «Татар-информ» расширило свою просветительскую деятельность, запустив новый видеоподкаст «Кофе с батюшкой». Ведущим проекта стал иерей Александр Ермолин, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии.

Формат подкаста предполагает неформальные беседы о православии, в процессе которых священник отвечает на наиболее частые вопросы верующих и развенчивает популярные мифы. Среди тем, уже освещенных в рамках проектов «Батюшка против» и «Кофе с батюшкой», – правила подачи церковных записок, особенности соблюдения Великого поста и вопросы о суевериях.

ВЫПУСКИ #КОФЕ С БАТЮШКОЙ И #БАТЮШКА ПРОТИВ