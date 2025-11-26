Муфтий РТ высоко оценил проекты «Татар-информа» «Чай с хазратом» и «Кофе с батюшкой»

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин привел в пример проекты «Татар-информа» «Чай с хазратом» и «Кофе с батюшкой» в своем выступлении на круглом столе «Межкультурные и этноконфессиональные медиа коммуникации», который сегодня прошел в Москве.

Муфтий отметил, что в Татарстане все лидеры традиционных религий присутствуют на официальных мероприятиях и этой политики придерживаются не только правительственные структуры, но и СМИ.

«В результате в обществе это создает установку и убеждение, что мусульмане и православные рядом, вместе, они за одно и не противоречат друг другу. Если для ДУМ РТ и Митрополии Татарстана является моветоном не приглашать Владыку на Республиканский ифтар и Муфтия на Рождественские чтения, то для СМИ оставить позицию одного из нас без внимания будет признаком очевидного непрофессионализма. Например, в Информационном агентстве “Татар- информ” реализуются два интернет-проекта: “Кофе с батюшкой” и “Чай с хазратом”. Спикеры ДУМ РТ и Епархии отвечают на часто задаваемые вопросы от верующих», – сказал Самигуллин.

По его словам, федеральные СМИ недостаточно внимания уделяют тематике межрелигиозного согласия в России.

«Для формирования позитивных установок в обществе необходимо многократное повторение и внушение ключевых тезисов о важности дружбы и мира между народами страны. В Татарстане, который слывет как модель успешной межнациональной политики, об этом не устают говорить в СМИ», – подчеркнул муфтий.

Он напомнил, что в Татарстане ДУМ РТ и Митрополия проводят совместные гуманитарные миссии в зоне СВО.

«И ДУМ, и Епархия реализуют свои собственные инициативы для поддержки бойцов на передовой, но иногда мы все-таки реализуем их вместе: поездки на фронт, доставка гуманитарных грузов, общение с военнослужащими, полковые имамы и батюшки или сбор помощи для детей в ДНР и ЛНР – все это, во-первых, укрепляет дух солдат и вселяет им уверенность в скорейшей Победе и, во-вторых, сближает между собой верующих в тылу», – напомнил Самигуллин.

Положительным опытом для Татарстана, как заметил муфтий, служит ежегодное проведение Всероссийского турнира по хоккею с шайбой.

«Матчи организуются по инициативе Федерации хоккея Республики Татарстан, Казанской епархии и Духовного управления мусульман РТ и при поддержке Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова. Основная идея турнира – пропаганда спорта и дружбы между народами и представителями разных религий. Заодно мы привлекаем молодежь к духовности, приучаем их быть здоровыми и активными. В мухтасибатах республики сегодня никого не удивишь межконфессиональными соревнованиями: будь то футбол, хоккей или лыжные соревнования. Турниры проходят круглогодично и привлекают множество верующих людей разных возрастов. А в 2021 году мы с батюшками Казанской епархии по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла совершили межконфессиональную экспедицию и подъем на вершину Эльбруса», – сказал он.