Проект преемника «Кырлая» в Казани прошел историко-культурную экспертизу

Фото: © «Татар-информ»

Проект парка аттракционов в Ново-Савиновском районе Казани — преемник знаменитого «Кырлая» — прошел историко-культурную экспертизу. Ее результатами поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Адресом будущего объекта указан проспект Ямашева, д.44, 44Б — как и говорилось ранее, он разместится на территории возле парка Победы.

Исследования проводились на участке площадью 12,5 гектара, ограниченном проспектом Ямашева и ул.Мусина. Его западная граница проходит по границе парка Победы, а восточная — в 10 метрах от ТЦ «Парк Хаус». По данным ученых, территория практически полностью заросла деревьями и кустарниками, есть несколько небольших водоемов на северо-западе, западе и юге участка.

Скриншот документации

«На земельном участке, планируемом к освоению, отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия», — говорится в заключении.

Исходя из этого, эксперт дал положительное заключение на строительство объекта.

Напомним, что демонтаж колеса обозрения и других аттракционов в парке «Кырлай» был проведен весной 2022 года. Планировалось, что на его месте построят Соборную мечеть в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Однако затем проект перенесли на территорию Адмиралтейской слободы — о практическом и символическом значении этого шага «Татар-информу» рассказал муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Новый парк аттракционов в Казани же было решено возвести в Ново-Савиновском районе. Как поручил Раис республики Рустам Минниханов, под него отвели территорию в несколько раза больше, чем та, которую когда-то занимал «Кырлай».