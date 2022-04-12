«Кырлай» прощается с колесом: в Казани разбирают один из символов города

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Казанский парк аттракционов «Кырлай» ведет демонтаж колеса обозрения и разбор иных аттракционов на своей территории. К полудню 12 апреля собственник демонтировал почти треть металлоконструкций главного аттракциона парка.

Въезд и вход в парк, остающийся к этому моменту во владении компании, закрыт – охрана не пропускает посторонних, только автомобили сотрудников компании-собственника.

На территории парка аттракционов «Кырлай», напомним, решено построить Соборную мечеть в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Древнее государство – предок современного татарского народа. Строительство Соборной мечети, как ранее сообщал «Татар-информ», планируют начать уже в мае, к празднику Курбан-байрам (8 июля) посредством международного конкурса намерены определиться с эскизом.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Строительство комплекса соборной мечети Казани включено в федеральный План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Закладка первого камня в основание здания намечена на 20 мая. Осенью текущего года планируется приступить к самим строительным работам, а пока, до 15 апреля, идет прием заявок на участие в международном конкурсе на эскиз Соборной мечети Казани. Религиозный объект будет вмещать 10 тысяч человек.

Работы по демонтажу парка «Кырлай» планируют завершить к 1 мая. Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров заверил, что без парка аттракционов город не останется и вопрос его размещения на новом месте уже прорабатывается. Одним из вариантов рассматривается территория за торговым центром «Парк Хаус». Также в связи со строительством Соборной мечети будет пересмотрена концепция парка «Манзара».