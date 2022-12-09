Проект о наказании за продажу этилового спирта обсудят на сессии Госсовета РТ 15 декабря

38-е заседание Государственного Совета Татарстана состоится 15 декабря. На нем депутаты рассмотрят законодательную инициативу парламента по внесению в Госдуму федерального законопроекта, которым вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Проектом закона предлагается ужесточить наказание за нелегальную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции.

Секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина на заседании президиума парламента рассказала, что на обсуждение депутатов внесено 14 вопросов. Шесть проектов республиканских законов будут рассмотрены в первом чтении.

В частности, в повестку включены законопроекты, которыми вносятся изменения в следующие законы: «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Алькеевский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе», «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов РТ и органов местного самоуправления в РТ», «О государственной гражданской службе РТ».

Кроме того, в первом чтении будут представлены законопроекты, связанные с изменениями в законах «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и «О гражданской обороне в РТ». «Здесь уточняются полномочия органов государственной власти республики по созданию, реконструкции и поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, а также своевременного оповещения населения», – пояснила Маврина.

По ее словам, планируется также утвердить членов Общественной палаты Татарстана – одну треть от ее состава. «Квота Госсовета – 20 человек. В связи с тем, что на 20 вакантных мест подано 28 заявлений, будет применена процедура рейтингового голосования», – подчеркнула секретарь парламента.

Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин не исключил, что во время заседания могут появиться дополнительные вопросы «с голоса».