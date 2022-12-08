Комитет Госсовета Татарстана поддержал трудовые гарантии госслужащим при мобилизации

В Татарстане хотят предоставить дополнительные гарантии госслужащим. Они будут действовать в случае их призыва на военную службу по мобилизации, заключении контракта о прохождении военной службы или контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«К таким гарантиям относятся сохранение замещаемой должности, недопущение расторжения служебного контракта по инициативе работодателя, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение шести месяцев после возобновления государственной гражданской службы», — пояснил председатель комитета Альберт Хабибуллин.

Кроме того, по словам депутата, в дополнительные гарантии входит включение в стаж госслужащего периода прохождения военной службы. Документ разработан для приведения законодательства Татарстана в соответствие с федеральным, отметил он.

Комитет рекомендует Государственному Совету Татарстана принять законопроект, которым вносятся изменения в закон «О государственной гражданской службе РТ», в первом и третьем чтениях на ближайшем заседании парламента.