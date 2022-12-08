Госорганы РТ обяжут создать страницы в соцсетях для сообщений о своей деятельности

Государственные органы Татарстана и подведомственные им учреждения обяжут создать страницы в социальных сетях для размещения информации о своей деятельности. Соответствующий законопроект одобрили депутаты на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Законопроект направлен на повышение открытости функционирования государственных органов республики, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, а также обеспечение возможности получения гражданами в понятной и доступной форме полной и достоверной информации об их деятельности», — рассказал первый замглавы Минцифры РТ Илья Начвин.

Он отметил, что в настоящее время региональным законодательством уже урегулированы отдельные аспекты информационной открытости в сфере государственного управления. Кроме того, с 2009 года действует официальный портал Татарстана, в который входят сайты Президента, Государственного Совета, Правительства, исполкомов и органов местного самоуправления республики. На данный момент в состав официального портала включено 290 сайтов.

«Ежегодно наблюдается рост посещаемости этих сайтов. Например, только за прошлый год наши граждане посетили официальный портал более 80 млн раз. При этом в современных реалиях наличие лишь одного сайта организации оказывается недостаточным. Среди граждан становятся более популярными соцсети», — подчеркнул Начвин.

По распоряжению Правительства России в качестве соцсетей для создания страниц определены «ВКонтакте» и «Одноклассники». «Они выбраны не зря — аудитория первой составляет более 100 млн пользователей, второй — свыше 40 млн», — уточнил спикер.

В Татарстане насчитывается 3497 образовательных организаций, 1842 учреждения здравоохранения и 306 — культуры, а также 1958 организаций органов государственной власти. На сегодня 5511 организаций, или 73%, получили метку госорганизации в соцсети «ВКонтакте», сообщил Начвин.

Он добавил, что в законопроекте есть норма, которая позволяет организациям с учетом особенностей сферы их деятельности не создавать официальные страницы в соцсетях.

При обсуждении проекта закона депутат Николай Рыбушкин поинтересовался, будет ли информация для размещения в социальных сетях проходить «фильтрацию». «Доступ к этой информации будет иметь не только наше население, но и наши „друзья” из Украины. По той информации, которую порой публикует наше здравоохранение, образование, могут сделать такие выводы, что нам мало не покажется. Есть информация, которая касается промышленности, сельского хозяйства, — здесь можно много выводов сделать», — заметил парламентарий.

На это Начвин ответил, что любая публикация пройдет через «фильтр» органов исполнительной власти. Более того, по его словам, ожидаются подзаконные акты, регулирующие сферы, организации которых не должны создавать страницы в соцсетях.

Законопроект, касающийся изменений в законе «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов РТ и органов местного самоуправления в РТ», комитет рекомендовал Госсовету принять в первом и третьем чтении.