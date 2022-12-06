Депутаты Татарстана намерены ужесточить наказание за нелегальную продажу этилового спирта

Депутаты Татарстана предложили установить ответственность физлиц за незаконную розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции. Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» поддержали парламентарии на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

«Административная и уголовная ответственности для физических лиц установлены только в случае незаконной реализации ими алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. В случае реализации ими этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции санкция является малозначительной – штраф в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом в документе указана непищевая продукция, реализация которой выводится за рамки законопроекта. Речь идет о духах, туалетной воде, одеколонах объемом до 150 мл, средствах для ухода за кожей до 250 мл, спиртосодержащей непищевой продукции в металлической аэрозольной упаковке емкостью не более 450 мл и др.

В прошлом году органами внутренних дел по Татарстану выявлено 112 преступлений, связанных с нелегальным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, зафиксировано 1075 административных правонарушений, изъято более 207,2 тыс. литров фальсифицированного алкоголя.

В этом году зарегистрировано 81 преступление и 315 правонарушений, из оборота изъято свыше 214,5 тыс. литра нелегального алкоголя и спиртосодержащей продукции.

Законодательная инициатива Госсовета РТ по внесению в Госдуму проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» будет рассмотрена на ближайшем заседании парламента.