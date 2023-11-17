Проект бюджета на 2024 год рассмотрит Госсовет РТ во втором чтении 23 ноября

Сорок девятое заседание Государственного Совета Татарстана VI созыва состоится 23 ноября. Ключевым вопросом станет законопроект о бюджете республики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Он будет представлен ко второму чтению.

«Комитет по бюджету, налогам и финансам завершает работу по поправкам. Основная задача, которая поставлена на предстоящую сессию, — принятие законопроекта о бюджете», — заявил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов на заседании президиума парламента.

Секретарь парламента Лилия Маврина добавила, что к этому проекту закона поступило 200 поправок, из них 17 были сняты их авторами в ходе работы. Таким образом, остались 183 поправки, которые рекомендованы к принятию.

Всего в повестку предстоящего заседания внесено 15 вопросов, в том числе десять республиканских законопроектов. Четыре проекта законов подготовлены ко второму чтению и шесть – к первому, рассказала Маврина.

Во втором чтении депутаты обсудят законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Кроме того, они рассмотрят поправки к законопроекту о патриотическом воспитании и внесение изменений в закон об обращениях граждан.

В первом чтении парламентарии обсудят законопроекты, которыми вносятся изменения в республиканские законы об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом, об использовании лесов, об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в РТ, об адресной социальной поддержке населения и другие.

Законопроект о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РТ и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РТ в 2024 году также подготовлен к первому чтению.

В правительственный час включена информация о деятельности Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ.

«Повестка дня может быть дополнена уже на самом заседании, поскольку продолжают поступать проекты республиканских и федеральных законов», — отметила Маврина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что поправки к проекту закона о бюджете Татарстана на 2024 год в основном касаются уточнения финансирования из федерального бюджета. За счет этого объемы доходов и расходов увеличены на 15,7 млрд рублей. Профильный комитет парламента рекомендовал принять законопроект во втором и третьем чтениях.