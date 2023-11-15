В Татарстане расширят меры соцподдержки для жителей с заболеваниями почек и онкологией

Татарстанцы с хронической почечной недостаточностью и онкозаболеваниями смогут получать компенсацию расходов за проезд к месту лечения вне зависимости от дохода. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.

Сейчас компенсация расходов за проезд к месту лечения гражданам с хронической почечной недостаточностью и онкологическими заболеваниями предоставляется при условии, если среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Разработанным законопроектом этот критерий исключается, отметила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.

Она уточнила, что для реализации этой меры социальной поддержки потребуется предусмотреть в бюджете дополнительные средства.

«На выделение дополнительных средств республика готова. Предполагается, что они потребуются в общей сумме 93 млн рублей. На 2023 год в бюджете было предусмотрено 10,6 млн рублей», — уточнила спикер.

Законопроект, которым вносятся изменения в республиканский закон об адресной социальной поддержке населения, планируется рассмотреть на ближайшем заседании парламента.