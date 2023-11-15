Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане расширят меры соцподдержки для жителей с заболеваниями почек и онкологией
Татарстанцы с хронической почечной недостаточностью и онкозаболеваниями смогут получать компенсацию расходов за проезд к месту лечения вне зависимости от дохода. Соответствующий законопроект поддержали депутаты на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.
Сейчас компенсация расходов за проезд к месту лечения гражданам с хронической почечной недостаточностью и онкологическими заболеваниями предоставляется при условии, если среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума.
Разработанным законопроектом этот критерий исключается, отметила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева.
Она уточнила, что для реализации этой меры социальной поддержки потребуется предусмотреть в бюджете дополнительные средства.
«На выделение дополнительных средств республика готова. Предполагается, что они потребуются в общей сумме 93 млн рублей. На 2023 год в бюджете было предусмотрено 10,6 млн рублей», — уточнила спикер.
Законопроект, которым вносятся изменения в республиканский закон об адресной социальной поддержке населения, планируется рассмотреть на ближайшем заседании парламента.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»