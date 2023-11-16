Доходы и расходы бюджета Татарстана на 2024 год выросли на 15,7 млрд рублей

Объемы доходов и расходов бюджета Татарстана на 2024 год выросли на 15,7 млрд рублей. Об этом стало известно сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Поправки в основном направлены на уточнение поступлений федеральных средств. Доходы и расходы увеличиваются только за счет федерального бюджета в одной и той же сумме», – рассказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

В частности, финансирование из федерального бюджета на 2024 год увеличилось на 15,7 млрд рублей и составило 67,4 млрд рублей, уточнил он.

По словам главы Минфина, дополнительные федеральные средства будут направлены на здравоохранение, дорожное хозяйство, образование, экологию, сельское хозяйство и социальную сферу.

Таким образом, доходы и расходы бюджета Татарстана на следующий год запланированы в объемах 399,5 млрд рублей. Бюджет сформирован бездефицитным.

В бюджете на 2025 год доходы заложены в размере 403,5 млрд рублей, расходы – 416 млрд рублей. Дефицит составит 12,4 млрд рублей.

Доходы бюджета на 2026 год по прогнозу составят 427,4 млрд рублей, расходы – 446,2 млрд рублей, дефицит – 18,8 млрд рублей.

Ранее, 2 ноября, на заседании Госсовета Татарстана депутаты приняли законопроект о бюджете в первом чтении. Доходы и расходы на 2024 год прогнозировались в объемах 383,9 млрд рублей.

Всего на законопроект поступило 183 поправки от Правительства РТ и профильного комитета парламента. На заседании депутаты одобрили поправки и рекомендовали Государственному Совету принять законопроект о бюджете РТ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов во втором и третьем чтениях.