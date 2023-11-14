Депутаты РТ предложили разрешить превышение дефицита бюджета из-за расходов на оборону

В Госсовет Татарстана внесен законопроект, которым закрепляются особенности исполнения бюджета на 2024 год. Предполагается, что дефицит бюджета и объем госдолга могут превысить установленную сумму из-за расходов на развитие экономики, мероприятия по национальной обороне и безопасности.

«В отношении объема госдолга РТ в 2024 году допускается возможность превышения его верхнего предела <…> на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, и дополнительных мероприятий в сфере национальной обороны и национальной безопасности, включая меры социальной поддержки отдельных категорий граждан», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, законопроектом до 1 января 2025 года приостанавливается действие статей Бюджетного кодекса РТ о программах государственных (муниципальных) гарантий в иностранной валюте и рублях, а также о программе государственных внутренних заимствований республики.

Проект закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РТ и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РТ в 2024 году» находится на предварительном рассмотрении. Документ подготовили парламентарии Азат Хамаев и Леонид Якунин.