Продукцию МСП Менделеевска включат в маркетинговый центр по импортозамещению

Продукция двух предприятий Менделеевского района Татарстана, по производству офисной и детской мебели и по производству макаронных изделий, будет включена в региональный маркетинговый центр по импортозамещению.

Заместитель руководителя исполкома по экономике, ТОСЭР и содействию предпринимательства Ленар Ахметов посетил ООО «АМК Мебель» и ИП Гришин Р. С. Во время встречи с руководителями производств обсуждались планы по развитию и необходимой поддержке со стороны муниципалитета. Также стороны договорились об обучении поставкам продукции на маркетплейсы и включении их продукции в маркетинговый центр по импортозамещению.

«Наша продукция очень качественна и доступна по ценовой категории. И мы должны всячески поддерживать наших менделеевских предпринимателей, чтобы в новых экономических реалиях они смогли развиваться на максимальном уровне», — прокомментировал ситуацию Ленар Ахметов.

В Менделеевском районе продолжают оказывать поддержку местных предпринимателей. По словам Ахметова, это важная составляющая экономики всей республики.

В конце марта этого года в Татарстане на базе республиканского маркетингового центра создан «Центр импортозамещения», на котором размещена информация о 100 тыс. российских товаров. Ресурс позволяет осуществить сбор информации о производимой в стране импортозамещающей продукции, оказать помощь заказчикам, чья деятельность зависела от импорта комплектующих, товаров, сырья и оборудования из недружественных стран.

Как ранее сообщал «Татар-информ», во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики. Российский оперштаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций возглавляет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.