В Центре импортозамещения Татарстана размещена информация о 100 тыс. российских товаров

В Татарстане на базе республиканского маркетингового центра создан «Центр импортозамещения», на котором размещена информация о 100 тыс. российских товаров. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель министра экономики РТ – директор Департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин.

«Этот ресурс больше информационный. „Центр импортозамещения“ содержит более 100 тыс. наименований. Предложений по замещению — около 109 тыс. позиций, из них татарстанских — 56 тыс.», — сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за 10 дней работы центра заключены контракты на приобретение импортозамещающей продукции на сумму 93 млн рублей. Он был создан для смягчения последствий санкционного давления на базе Регионального маркетингового центра, основой которого стали торгово-информационные ресурсы Агентства по госзаказу РТ.

Ресурс позволяет осуществить сбор информации о производимой в стране импортозамещающей продукции, оказать помощь заказчикам, чья деятельность зависела от импорта комплектующих, товаров, сырья и оборудования из недружественных стран. Он состоит из двух разделов – «Реестр ранее закупаемой импортной продукции» и «Предложения по замещению».