Билеты на один из финалов «Игр Будущего», предстоящего в Казани, раскупили за минуты

Все билеты на финал и полуфиналы турнира по Dota 2, который пройдет в рамках «Игр Будущего», раскупили за 5 минут с момента старта продаж, сообщает пресс-центр турнира.

Напомним, соревнования по YOTA Фиджитал MOBA (Dota 2 + Суперфинал) пройдут в «Казань Экспо» с 19 по 25 февраля. Среди участников турнира — команды из Китая Xtreme Gaming и Azure Ray. Их конкурентами станут победители Фиджитал Игр One Move и Hydra, а также приглашенные команды LGD и G2xiG. Всего на турнир заявятся 16 команд со всего мира.

На соревновании проверят навыки спортсменов в игре Dota 2, а финалисты пройдут суперфинал, чтобы показать свои физические навыки. Призовой фонд Dota 2 составит 1 млн долларов, а суперфинала — 50 тыс. долларов.

При этом зрители активно раскупают и билеты на другие фиджитал-дисциплины. Напомним, что их цифровая часть состоит из популярных в мире киберспорта игр — MLBB, CS2, «Мир танков» и Standoff2. Почти не осталось билетов и на «Битву Роботов», которую организуют в цирке Казани 24-26 февраля.

Отмечается, что 26,5% от всех приобретенных билетов купили сами казанцы. Среди других покупателей – жители Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Удмуртии, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Ульяновской и Самарской областей.

Напомним, что международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего» пройдет в столице РТ с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Его участниками станут свыше 260 опытных команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран. Турнир предусматривает 21 инновационную дисциплину (16 в основной и 5 в расширенной программе). Соревнования разделят на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.