Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Чернышенко: На «Играх будущего» в Казани ждем более 260 команд и 2 тыс. участников
Мультиспортивный турнир «Игры будущего» в Казани станет знаковым событием 2024 года. Несмотря на то что это первые соревнования подобного рода, они вызвали большой интерес. Ожидается, что участие в них примут порядка 2 тысяч человек из более чем 100 стран, заявил в интервью ТАСС вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Эти соревнования призваны открыть новую главу в мире спорта, продемонстрировать международному сообществу уникальную спортивную концепцию. В программе турнира 21 инновационная фиджитал-дисциплина на стыке современных технологий, цифровой среды и физической активности», — напомнил он.
По словам Чернышенко, такой формат соревнований позволит использовать новейшие разработки в области робототехники, киберспорта, виртуальной и дополненной реальности, ИИ и информационных технологий.
«Заявились уже участники из более 100 стран, участие в турнире клубное и открытое, а в одной команде могут быть представители разных стран. Игры планируем освещать на стриминговых и онлайн-платформах, также соревнования будут включены в программную сетку мировых вещателей», — уточнил Чернышенко.
Напомним, что турнир состоится в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Как подчеркивал в интервью вице-премьер, его проведение соответствует задаче, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, — скорейшему достижению технологического суверенитета.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»