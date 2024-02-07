Чернышенко: На «Играх будущего» в Казани ждем более 260 команд и 2 тыс. участников

Мультиспортивный турнир «Игры будущего» в Казани станет знаковым событием 2024 года. Несмотря на то что это первые соревнования подобного рода, они вызвали большой интерес. Ожидается, что участие в них примут порядка 2 тысяч человек из более чем 100 стран, заявил в интервью ТАСС вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Эти соревнования призваны открыть новую главу в мире спорта, продемонстрировать международному сообществу уникальную спортивную концепцию. В программе турнира 21 инновационная фиджитал-дисциплина на стыке современных технологий, цифровой среды и физической активности», — напомнил он.

По словам Чернышенко, такой формат соревнований позволит использовать новейшие разработки в области робототехники, киберспорта, виртуальной и дополненной реальности, ИИ и информационных технологий.

«Заявились уже участники из более 100 стран, участие в турнире клубное и открытое, а в одной команде могут быть представители разных стран. Игры планируем освещать на стриминговых и онлайн-платформах, также соревнования будут включены в программную сетку мировых вещателей», — уточнил Чернышенко.

Напомним, что турнир состоится в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Как подчеркивал в интервью вице-премьер, его проведение соответствует задаче, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, — скорейшему достижению технологического суверенитета.