В Татарстане средние зарплаты превысили 97,2 тыс. рублей

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За первые пять месяцев текущего, 2026 года среднемесячная зарплата в Республике Татарстан составила 97 264 рубля, увеличившись год к году на 16,5%. В отдельно взятом мае она равнялась 104 722 рублям при годовом росте в 17,4%. Соответствующие данные приведены в докладе Росстата о социально-экономическом положении России за январь – июнь 2026 года.

При этом Татарстан по-прежнему лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по размеру среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работников организаций.

По итогам первых пяти месяцев этого года на втором месте по уровню номинальных зарплат среди регионов Приволжья разместился Пермский край с 88 156 рублями (рост на 11,5% в годовом выражении), а на третьем – Удмуртия с 85 416 рублями (рост на 17,2%).

За отдельно взятый май на втором месте по уровню зарплат в ПФО тот же Пермский край (93 140 рублей, рост – 9,1% в годовом выражении), а на третьем – та же Удмуртия (89 589 рублей, увеличение на 16,3%).

Во всем Приволжском округе номинальная зарплата за январь – май составила 81 901 рубль с увеличением на 12,2% год к году, а за отдельно рассмотренный май – 86 554 рубля с ростом на 11,3%.

По России среднемесячная номинальная зарплата за первые пять месяцев года оказалась равна 108 123 рублям с увеличением на 13,3% в годовом выражении. В мае она равнялась 110 216 рублям с ростом в 10,1% за год.

Регионами – лидерами по уровню номинальных зарплат за январь – май стали Чукотский автономный округ (239 768 рублей, рост на 14,7% год к году), Москва (197 299 рублей, рост на 15,6%) и Магаданская область (195 450 рублей, рост на 20,0%).

В мае столица страны оказалась на пятой позиции (средняя зарплата снизилась до 183 651 рубля). Ее опередили Чукотский АО (260 730 рублей), Магаданская область (214 453 рубля), Ямало-Ненецкий АО (205 365 рублей) и Камчатский край (198 784 рубля).

Ранее специалисты РИА Новости назвали Республику Татарстан третьей среди регионов России, где заработная плата половины работников при сохранении текущих темпов роста превысит отметку в 200 тыс. рублей (это может произойти через 6,2 года).