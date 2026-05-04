Татарстан вошел в топ-3 среди регионов с самым быстрым ростом зарплат

Республика Татарстан станет третьей среди регионов России, где заработная плата половины работников при сохранении текущих темпов роста превысит отметку в 200 тыс. рублей. Исследование провели эксперты РИА Новости.

По подсчетам специалистов, в Татарстане это должно произойти через 6,2 года. Зарплаты четверти работающих в республике окажутся выше 200 тыс. рублей через 3,8 года, а трех четвертей – через 8,5 года.

Опередить республику смогут только Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. В первом из них медианная зарплата должна превысить 200 тыс. рублей в месяц и более через 5,7 года, во втором – через 5,8.

В топ-5 регионов, где зарплата половина работников быстрее всего окажется больше 200 тыс. рублей, также вошли Магаданская область (6,3 года) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (7,0 года).

«<...> лидерство северных регионов объясняется высокими зарплатами в добывающих отраслях, а лидерство Татарстана – наибольшим приростом зарплат за последние пять лет среди всех субъектов России», – отмечает федеральное агентство.

В первой десятке по предполагаемым срокам увеличения медианной зарплаты до 200 тысяч рублей также оказались Забайкальский край с 7,1 года, Московская область с 7,3 года, Челябинская область с теми же 7,3 года, Республика Саха (Якутия) с 7,5 года и Удмуртия с 7,6 года.

Медленнее всего медианные зарплаты при сохранении нынешних темпов будут расти до 200 тыс. рублей в двух северокавказских республиках – Ингушетии (22,1 года) и Чечне (19,1 года).

В аутсайдеры по этому показателю предсказуемо попали и некоторые другие регионы Северного Кавказа, Южной Сибири и Юга России. Это республики Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Республика Тыва и Астраханская область.

В среднем по стране зарплата половины работающих может превысить 200 тыс. рублей через 8,3 года при сохранении текущих среднегодовых темпов роста.