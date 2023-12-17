Мигрант впервые проник в Финляндию из России через закрытый КПП

Нелегальный мигрант впервые проник из России в Финляндию через закрытый пропускной пункт. Инцидент произошел накануне, 16 декабря, в районе КПП «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка»), пишет газета Helsingin Sanomat.

О случившемся рассказал руководитель Пограничной службы в Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф. По его словам, после повторного закрытия погранперехода с российской стороны осталась горстка людей, один из которых перелез через забор и подал прошение о предоставлении убежища.

«Раньше там никто даже не пытался перелезть или сломать забор. Само по себе это довольно редкое событие», — пояснил пограничник, уточнив, что высота заграждения составляет около двух метров.

«Сейчас заграждение усовершенствовано до такой степени, что никто не сможет перелезть через него снова», — заверил Громофф, уточнив, что если это и не так, то, по всяком случае, теперь перебраться через забор будет трудно.

При этом число людей, остающихся у закрытого пропускного пункта, уменьшается. Если утром в субботу там находилось от 100 до 200 человек, затем их осталось 20, а к вечеру их число и вовсе уменьшилось до пяти, отмечает издание.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Финляндия 15 декабря закрыла два временно открытых с 14-го числа КПП на границе с Россией (всего их насчитывается девять) из-за наплыва нелегальных мигрантов.