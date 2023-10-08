Северный флот лишится статуса военного округа

Министерство обороны России предложило лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения, после чего он перестанет попадать под определение военного округа.

Военное ведомство подготовило проект соответствующего указа Президента РФ Владимира Путина. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, его общественное обсуждение должно продлиться до 22 октября.

«Вступление в силу <...> указа <...> [позволит] включить Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий автономный округ в границы Ленинградского военного округа с целью оптимизации системы управления Вооруженных сил», — утверждается в проекте указа.

Северный флот был приравнен к военному округу в 2021 году. Сейчас существуют еще четыре округа: Восточный, Западный, Центральный и Южный.

В декабре прошлого, 2022 года министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии возглавляемого им ведомства заявил о необходимости воссоздать два военных округа — Московский и Ленинградский, сославшись на «стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ».

В июне Генеральный штаб проинформировал, что формирование двух военных округов, а также общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад должно быть проведено в текущем, 2023 году.

Ленинградский военный округ существовал с 1924 по 2010 год, с 1864-го по 1924-й именовался Петербургским / Петроградским.