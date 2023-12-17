Путин счел «полной чушью» слова Байдена о риске войны России с НАТО

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Слова Президента США Джо Байдена о возможном вторжении России в одну из стран Североатлантического альянса в случае победы над Украиной не имеют никакого отношения к действительности. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Это чушь полная. Я думаю, что и Президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — изложил свою точку зрения глава российского государства.

«Она (эта политика — прим. Т-и) является ошибочной, потому что не думаю, что Соединенные Штаты на сегодняшний день <...> так уж заинтересованы, как они думали двадцать лет назад, в нанесении <...> стратегического поражения России. Не думаю, что это находится в национальных интересах самих Соединенных Штатов», — объяснил Путин свое понимание геополитической ситуации.

К тому же, добавил он, руководитель «любой крупной страны, <...> а тем более единственного хозяина НАТО <...>, не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО».

«У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу. Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений», — заверил Путин. Соответственно, по мнению Президента РФ, это государства Запада «искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь». «Вот и всё», — заключил он.

Ранее, в начале декабря, Президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу выразил уверенность, что победа России на Украине приведет к ее вторжению в одну из стран НАТО и вмешательству Штатов в конфликт. «Мы не можем позволить Путину победить», — дважды сказал он тогда.