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Про легендарный экипаж танка, в числе которых татарстанец Расим Баксиков, сложили песню
Эстрадный исполнитель Юрий Кононов вместе с оркестром национальной гвардии РФ исполнил песню в честь легендарного танка, экипаж которого остановил колонну ВСУ.
Напомним, что танкисты («татарин, русский и якут…») Расим Баксиков, Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев ликвидировали колонну техники ВСУ.
На торжественном вечере в честь 80-летия победы в Курской битве Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу легендарного танка.
Раис Татарстана Рустам Минниханов также пожелал Расиму Баксикову крепкого здоровья, удачи, а также дальнейших успехов в нелегкой, но благородной и особенно необходимой России сегодня, службе.
Минниханов отметил, что экипаж легендарного танка, остановившего колонну ВСУ – это настоящая гордость страны и залог общей победы.
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