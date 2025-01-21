«Призыв души»: бавлинец, награжденный медалью, во второй раз отправится на СВО

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Военнослужащий из Бавлов Ирек Бикбаев удостоен государственной награды — он награжден медалью «За отвагу». Боец заключил контракт с Министерством обороны летом 2022 года на два месяца. Ушел воевать вместе с лучшим другом Маратом Фазлыевым.

«Когда началась спецоперация, как и все, наверно, следил по телевизору за всей этой ситуацией. Затем встретились со своим другом, подумали и решили пойти добровольцами, мы сочли своим долгом помочь Родине, ребятам, которые уже воевали там на тот момент. Семья отговаривала, переживала, но в итоге поддержали мое решение», — рассказал татарстанец.

До этого Ирек Бикбаев отслужил в пограничных войсках на Дальнем Востоке, окончил сержантскую школу. Он считает, что получил очень хорошую военную подготовку — хотя и прошло около 30 лет, многие навыки помнит до сих пор.

Перед тем, как отправиться в зону спецоперации, бойцы прошли подготовку в Казачьих Лагерях под Ростовом-на-Дону, там же их обмундировали, а часть экипировки выдали в Казани. Затем их привезли в Херсонскую область.

«Мы проезжали города, населенные пункты, это был не телевизор, а всё в реальности. На разрушенные здания, черные дома, детей, женщин, стариков смотреть было довольно-таки ужасно, — рассказал он. — Наш батальон назывался „Барс-20 Гром“. Пока ехали, познакомились со всеми ребятами, потом все служили в одном батальоне, на одной базе, вместе проходили стрельбище».

С другом они были в разных взводах, Ирек служил пулеметчиком в группе огневой поддержки. «Со мной на пулемете был молодой парень с позывным Чечен, мы вместе с ним воевали. Там ты становишься как братья, как одна большая семья, всё делишь пополам», — поделился военный подробностями службы.

В одном из боев Ирек получил ранение в грудь при минометном обстреле. Мужчина считает это своим вторым днем рождения, так как это случилось за день до его именин.

«Это была Белогоровка, нам нужно было позиции держать, состоялся тяжелый бой. Я был ранен в ходе минометного обстрела, это такие бесшумные минометы против живой силы. Меня вытащил из поля боя командир роты, оказывали нужную помощь и на следующий день утром нас, раненых, увезли в сторону Севастополя», — поделился боец.

Ирек Бикбаев перенес операции и прошел долгую реабилитацию, все осколки из его тела убрали, на сегодня остался только один, который пока особо его не беспокоит. Награда, медаль «За отвагу», ему была вручена на праздновании Дня защитника Отечества. Боец ее удостоился за мужество и самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга. У него также имеется нагрудный знак «Доброволец Донбасса».

«И сейчас хочется помочь ребятам: как бы прискорбно ни было, многие, которые с нами служили, погибли, защищая свою страну. Я без конца вспоминаю и живых, и погибших. Молюсь за живых, чтобы они побыстрее вернулись к своим семьям, — заявил Ирек. — Всё равно, хоть даже ты взрослый, сформировавшийся человек, побывав там, начинаешь многое переоценивать. Начинаешь больше ценить жизнь, близких, ко всему сильно отношение меняется, очень много чего в голове переворачивается. Начинаешь радоваться каждому дню, да, начинаешь больше ценить друзей, особенно тех, кто с тобой прошёл эту страшную войну».

Теперь Ирек с позывным Бикбай вместе со своим другом скоро снова отправится на фронт.

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