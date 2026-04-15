Призовой фонд Международной премии Священного Корана превысит 2 млн рублей

Рушан хазрат Аббясов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В театре Камала 24 апреля пройдет Международная премия Священного Корана. Подробнее о мероприятии организаторы рассказали на пресс-конференции в Музее исламской культуры Казанского Кремля.

«Для всех мусульман России большая честь, что именно Казань стала Культурной столицей исламского мира. Такое в нашей стране впервые. От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации мы решили внести свой вклад в большую программу, которую подготовила Республика Татарстан», – отметил заместитель муфтия ДУМ РФ Рушан хазрат Аббясов.

В Казани, на большой сцене театра Камала, пройдет финал состязания чтецов Корана. Сойдутся пятеро финалистов из Индонезии, Малайзии, Йемена, Катара и Турции. Каждый из участников имеет многомиллионную аудиторию, все они призеры национальных конкурсов, а кто-то даже является «придворным чтецом» у себя на родине. Участников из России в этом году нет, но российский представитель входит в состав международного жюри.

«Любой желающий может прийти в мечеть, чтобы послушать чтение Корана. Но мы через подобные мероприятия хотим показать красоту Корана: не только красивое чтение, но и духовно-нравственные смыслы», – рассказал Рушан хазрат.

Непосредственно конкурс, где чтецы Корана будут демонстрировать свое знание таджвида и красоту своего макама, будет обрамлен театрализованным представлением.

«На протяжении многих лет, помимо конкурса, мы стараемся организовывать духовно-просветительские постановки. В чем-то мы отчасти преуспели, потому что эту традицию переняли арабо-мусульманские страны», – рассказал руководитель департамента культуры ДУМ РФ Ренат Абянов.

По итогам чтений будут определены три призера, а также будет вручен приз зрительских симпатий. Призовой фонд конкурса составит 30 тыс. долларов или 2,2 млн рублей.

Помимо конкурса чтецов, в фойе театра будет организована выставка «Мир Корана», посвященная многовековой истории Корана. Подобную выставку, также при содействии Катара, в Казани показали в мечети Марджани. Существенным отличием станут эксклюзивные редкости из коллекции Национального музея РТ: рукописные и печатные кораны, тафсиры и переводы, амулетницы и ювелирные изделия. Информативная часть выставки будет доступна для просмотра всем посетителям театра Камала еще на протяжении месяца.

Все билеты на конкурс уже проданы, поэтому организаторы планируют запустить прямую трансляцию с мероприятия.

У Казани уже есть опыт проведения подобных мероприятий. В 2024 году в ТРК «Корстон» проводилась Премия Священного Корана стран БРИКС+. Общий призовой фонд премии в 2024 году составил 15 тыс. долларов.

Мероприятие организовано в рамках присвоения статуса «Культурной столицы исламского мира» городу Казани и станет прологом к соответствующей программе.

Организаторами выступают Духовное управление мусульман РФ, Министерство вакуфов и исламских дел Государства Катар и Духовное управление мусульман РТ при поддержке Правительства Республики Татарстан и Министерства иностранных дел Российской Федерации.