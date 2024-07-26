Названы победители конкурса чтецов Корана среди стран БРИКС

Победителем конкурса чтецов священного Корана среди стран БРИКС стал участник из Бахрейна Мохамед Самир Мохамед Магахед. Второе место занял слепой чтец из Арабской республики Египет Мохамед Абделькарим Камиль Аттыйа Мохамед, а третье досталось участнику из Ирана Омиду Хоссейнинежаду Монтазери.

«Это человек, наученный слухом. Его таджвид и макам (грамотность и стиль — прим. Т-и) невероятно красивы и сложны, причем одним только слухом он смог достичь высоких результатов», — сказал председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль хазрат Гайнутдин о чтеце из Египта.

Победитель конкурса Самир занялся изучением Корана в девять лет, к 18 годам он знал его наизусть. Конкурс стран БРИКС — не первый в его жизни. С 2016 года он участвовал в соревнованиях чтецов в Турции, Марокко и России. Свою религиозную деятельность он совмещает с работой в стоматологии. Интересно, что участник из России Ясир Додарбеков также учится на стоматолога.

Обладатель второго места Абделькарим читал фрагменты Корана наизусть — он слеп с рождения. В пять лет он приступил к изучению Корана и уже через год знал его наизусть. Символично, что благотворительный концерт после завершения конкурса был организован с целью издания специального Корана для слепых.

По словам организаторов, между двумя финалистами развернулся настоящий спор — настолько равны были их тилявы (тилява — чтение Корана нараспев с соблюдением определенных правил — прим. Т-и). Помимо статуэтки финалисты получили денежные призы в размере от 3 тыс. до 7 тыс. американских долларов.