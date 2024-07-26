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Общество 26 июля 2024 19:59

Названы победители конкурса чтецов Корана среди стран БРИКС

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Победителем конкурса чтецов священного Корана среди стран БРИКС стал участник из Бахрейна Мохамед Самир Мохамед Магахед. Второе место занял слепой чтец из Арабской республики Египет Мохамед Абделькарим Камиль Аттыйа Мохамед, а третье досталось участнику из Ирана Омиду Хоссейнинежаду Монтазери.

«Это человек, наученный слухом. Его таджвид и макам (грамотность и стиль — прим. Т-и) невероятно красивы и сложны, причем одним только слухом он смог достичь высоких результатов», — сказал председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль хазрат Гайнутдин о чтеце из Египта.

Победитель конкурса Самир занялся изучением Корана в девять лет, к 18 годам он знал его наизусть. Конкурс стран БРИКС — не первый в его жизни. С 2016 года он участвовал в соревнованиях чтецов в Турции, Марокко и России. Свою религиозную деятельность он совмещает с работой в стоматологии. Интересно, что участник из России Ясир Додарбеков также учится на стоматолога.

Обладатель второго места Абделькарим читал фрагменты Корана наизусть — он слеп с рождения. В пять лет он приступил к изучению Корана и уже через год знал его наизусть. Символично, что благотворительный концерт после завершения конкурса был организован с целью издания специального Корана для слепых.

По словам организаторов, между двумя финалистами развернулся настоящий спор — настолько равны были их тилявы (тилява — чтение Корана нараспев с соблюдением определенных правил — прим. Т-и). Помимо статуэтки финалисты получили денежные призы в размере от 3 тыс. до 7 тыс. американских долларов.

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#ислам #брикс #финал конкурса
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