В Казани открылась двухдневная выставка, посвященная наследию Султаната Оман

Выставка «Во имя общечеловеческих ценностей: традиции взаимопонимания, добрососедства и мира в Омане» открылась в мечети Марджани. Экспозиция, посвященная истории и культуре Султаната Омана, доступна для посещения сегодня и завтра.

Сегодня, 29 ноября, в одном из молельных залов старейшей казанской мечети прошла церемония открытия выставки. В церемонии приняли участие представители Духовных управлений Татарстана и России, в частности председатель ДУМ РТ муфтий Камиль Самигуллин и заместитель председателя ДУМ РФ муфтий Рушан Аббясов. В числе почетных гостей также присутствовал министр по делам религии и вакфов Султаната Оман Мухаммад бин Саид Аль-Мамари.

«Я очень рад сегодня находиться в этом древнем городе Казани, который на протяжении своей долгой истории показывал пример межцивилизационного диалога и человеческого взаимопонимания», – сказал министр на открытии выставки.

Мухаммад бин Саид Аль-Мамари также назвал Казань «общей памятью для всего исламского мира» и «мостом между Востоком и Западом». Он также поблагодарил Раиса республики Рустама Минниханова и муфтия Камиля Самигуллина.

«Я посмотрел на сегодняшних гостей: из Чеченской Республики, Казахстана, Ирана – это страны и республики, которые имеют свое лицо, как будто они не подвержены большой глобализации и сохранили свою культуру и традиции», – обратил внимание муфтий Татарстана в своем выступлении.

Выставка – это часть традиции оманского Министерства по делам религии. Их международный визит сопровождает выставка, посвященная истории, религии и культуре султаната.

«Оман на протяжении десятилетий развивает принципы толерантности и транслирует их в мир», – отметил глава культурного департамента ДУМ РФ Ренат Абянов в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Большинство стендов в экспозиции носят информационный характер. В полотнах текста рассказано, как ислам распространялся в Омане, о роли женщин в общественной и политической жизни страны и многом другом. Отдельные стенды посвящены прогрессивной национальной программе Oman Vision 2040 и проектам по продвижению общечеловеческих ценностей.

На выставке также представлены два художественных объекта – объемные надписи из аятов, которые демонстрируют так называемое «теневое искусство». При помощи нижней подсветки над объемной надписью рождается теневая фигура: мужчина, совершающий земной поклон, или женщина с поднятыми в молитве руками.

Помимо прочего сегодня на выставке присутствовали две гостьи, которые продемонстрировали мастер-класс по песочной анимации и каллиграфии. Художница по песку – Шейма аль-Мугейри – занимается песочным искусством более 15 лет, познакомилась она с этим искусством случайно. Этому искусству никто не обучает, поэтому Шейма изучала песочную анимацию самостоятельно. Сейчас она считается первым художником по песку в Арабском мире.

«С одной стороны, это выставка про Оман, с другой – мы обсуждаем вопрос о том, что в ближайшем будущем мусульмане России могли бы приехать в Оман и познакомиться с жизнью и наследием российских мусульман», – отметил Абянов.

Иными словами, сейчас планируется ответный визит в султанат, возможно, уже в следующем году.

Напомним, выставка является лишь частью визита министра по делам религии Султаната Омана в Россию. Вчера министр встретился с Раисом Татарстана. Заместитель председателя ДУМ РФ назвал эту встречу «плодотворной».

Организаторами мероприятия выступают Духовное управление мусульман Российской Федерации и Министерство религиозных дел и вакфов Султаната Оман.

Ранее выставка была торжественно открыта в Московской Соборной мечети 26 ноября 2025 года.

В мечети «Марджани» выставка будет доступна для свободного посещения 29 и 30 ноября 2025 года.