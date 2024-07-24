«Красота и правильность»: как в Казани проходит конкурс чтецов Корана стран БРИКС

Рушан хазрат Аббясов: «Благодарю наших участников и членов жюри, гостей, которые приехали из разных уголоков нашего мира, чтобы сегодня вместе с нами насладиться прекраснейшим чтением Священного Корана»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гости из разных уголков мира

Международный конкурс чтецов на Премию Священного Корана стран БРИКС организовали Духовное управление мусульман РФ, Совет муфтиев России и Университет гуманитарных наук имени Мохаммеда бин Зайда (ОАЭ) при поддержке Республики Татарстан.

«Благодарю наших участников и членов жюри, гостей, которые приехали из разных уголоков нашего мира, чтобы сегодня вместе с нами насладиться прекраснейшим чтением Священного Корана и получить благодать от этого чтения», – поприветствовал гостей заместитель преседателя ДУМ РФ Рушан хазрат Аббясов.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратил внимание, что каждый из участников – не рядовой чтец. Они являются победителями в своих странах.

Многие могут по ошибке назвать конкурс музыкальным, но голос здесь не самое главное – важно правильно читать.

«Нужно слушать не только голос, а соблюдение правил чтения. Голос второстепенен», – заметил Камиль хазрат.

Камиль хазрат Самигуллин обратил внимание, что каждый из участников не рядовой чтец. Они являются победителями в своих странах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Культурное разнообразие

На сцене выступили участники из Африки и Египта, Индии и Китая, России и Казахастана – всего представители 22 стран. В них сформированы своя культура чтения и ежегодно проводятся конкурсы и соревнования.

«У чтецов из Африки есть свои тематические остановки. У нас остановок меньше. Члены жюри на все будут обращать внимание», – поделился член счетной комиссии Ильяс Ильясов.

Россию на конкурсе представляет хафиз и имам Саратовской соборной мечети Ясир Додарбеков. С 11 лет он знает текст Корана наизусть. Обучался этому он с 9 лет в Египте. Сейчас ему 23, и, став победителем всероссийского конкурса чтецов, он представляет на международном конкурсе нашу страну.

Участнику из ЮАР Мухаммеду Азизу всего 22 года. Когда ему сказали, что он будет представлять Южную Африку на международном конкурсе среди чтецов Корана в России, Азиз находился на учебе в Египте. На протяжении двух недель он по два-три часа уделял чтению. Интересной особенностью его чтения стало пение на одном дыхании: перед каждым новым аятом он делал вдох, чтобы хватило воздуха на целый аят.

Тридцатилетний казахский хафиз Кайнар Базаркан является муэдзином в мечети «Хазрет Султан» в Астане. В Казахастане он был победителем в конкурсе чтецов в номинации «тилява» – красивое и грамотное чтение.

Россию на конкурсе представляет хафиз и имам Саратовской соборной мечети Ясир Додарбеков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

А судьи кто?

Судить участников будут шесть членов жюри из пяти стран. Трое будут оценивать правильность чтения, и трое – красоту. Российским членом жюри стал казый ДУМ РТ Булат Мубараков. Он оценивает таджвид чтецов – гармотность произношения.

«Если обобщать, то оцениваются красота и правильность чтения. Прежде всего это правила таджвида: произношение букв, правильные остановки и так далее», – рассказал казый.

Мубараков обращает внимание только на макамы – манеру исполнения, мелодичность. Судьи не могут разглашать свои оценки раньше срока, но своими предпочтениями Мубараков поделился. «Пока что было только шесть участников. Для меня выступил самым наилучшим и правильным образом российский чтец», – поделился Мубараков.

Судить участников будут шесть членов жюри из пяти стран Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что значит «макам»?

Участники в праве сами выбирать технику исполнения, таджвид определяет только рамки. По словам руководителя Саратовского коранического центра Ильяса Ильясова, одной из самых распространенных техник является «иранский стиль», а в нашем регионе используют «татарский стиль» или «татарский макам».

«Это все «макамат» (стили), но его пропускают через призму правил таджвида. Макам – это стандарт произношения, в котором сфокусирован менталитет местности», – рассказал Ильясов.

Ильясов также является членом счетной комиссии премии. Он контролирует правильность счета и начисляет очки. По мнению Ильясова, самой частой ошибкой является слабое владение смыслами Корана.

«От конкурсанта требуется не только воспроизвести текст, но и знать, что он читает. От этого будет многое зависеть», – считает член счетной комиссии.

Торжественная церемония закрытия Премии Священного Корана стран БРИКС пройдут с участием Председателя ДУМ РФ муфтия Равиля Гайнутдина 26 июля.

В Казани также проходит V Международной научно-богословской конференции «Духовный Шелковый путь. К мероприятию приурочили выставку арабской каллиграфии, которая проходит в «Корстоне» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Золотое письмо»

В Казани также проходит V Международной научно-богословской конференции «Духовный Шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии». К мероприятию приурочили выставку арабской каллиграфии, которая проходит в «Корстоне». Часть экспонатов представлена Национальным музеем РТ, часть работ выставила член союза художников России, каллиграф Гульназ Исмагилова-Гатиатуллина. Эти работы будут находиться здесь три дня.

В изображениях Гульназ используется техника тасхиб, а помимо чернил и красок – настоящее золото.

«Это очень древняя техника, которая встречается в Коране. Орнаментальность как раз и называется "тасхиб"», – поделилась с «Татар-информом» Гульназ.

Сегодня ее работы хранятся в музее мировой каллиграфии в Москве, в галереях Калифорнии и Индии, частных коллекциях. Нет сомнений, что это необычное искусство пользуется спросом по всему миру. Цифры, в которых можно измерить востребованность, художница не назвала.

«Квадратное» письмо – это куфическое письмо, которое имеет свои корни в древних Монголии и Китае» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это дорого не только материально, но и духовно. Многие осознают, что это наши традиции, и начинают этим интересоваться», – считает Гульназ.

Среди работ Исмагиловой нет единого стиля. Художница объясняет это тем, что необходимо создавать разнообразие техник и направлений. Классическая каллиграфия – это основа. Как любое искусство, каллиграфия должна развиваться.

Частый элемент в ее работах – геометричность и правильность форм. «Квадратное» письмо – это куфическое письмо, которое имеет свои корни в древних Монголии и Китае. Эта техника часто дополняет фасады религиозных сооружений или обложки книг, но как признается Гульназ, ей куфическое письмо просто нравится.