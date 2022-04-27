«Привлекли мальчишек втемную»: стартовал суд по делу о краже 15 млн из Следкома РТ

В Казани суд начал рассматривать громкое дело о хищении 15 млн рублей из сейфа Следкома РТ. Организатором преступления был следователь, он заключил «досудебку» и теперь его дело в отдельном производстве. Трое исполнителей – на скамье подсудимых. Вину признают частично, мол грабили, но что и зачем – не знали. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».

В Казани суд начал рассматривать громкое дело о хищении 15 млн рублей из сейфа Следкома РТ

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по громкому делу о краже 15 миллионов рублей из сейфа Следственного комитета Татарстана. На скамье подсудимых трое молодых ребят – 22-летний Руслан Нургалиев, 21-летний Никита Карабаев и 19-летний Даниил Елинсон. Их следствие считает исполнителями преступления. Все трое обвиняются по статье «Кража в особо крупном размере». Максимальное наказание, которое грозит парням, – до 10 лет лишения свободы.

Дело в отношении предполагаемого организатора – следователя-криминалиста СУ СКР по РТ, подполковника юстиции 36-летнего Марата Шакирова – выделено в отдельное производство. Пятый фигурант дела – 30-летний Дживан Мхитарян ударился в бега, прихватив похищенные деньги. Сейчас он находится в розыске.

Сегодняшнее заседание началось с ходатайства стороны защиты. Каждый из троих адвокатов обратился к суду с просьбой приобщить к материалам дела квитанцию о погашении материального ущерба, под которым, как выяснилось, подразумевалась стоимость похищенного сейфа, а именно 10 200 рублей. Эту сумму обвиняемые разделили на троих, и каждый оплатил по 3400 рублей.

На сегодняшнем заседании каждый из троих адвокатов обратился к суду с просьбой приобщить к материалам дела квитанцию о погашении материального ущерба Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

«О том, что идем грабить Следком, не знали»

Далее судья передал слово представителям гособвинения. Прокурор Рамиль Галеев огласил текст обвинительного заключения.

«Шакиров из корыстной заинтересованности решил похитить изъятые по уголовному делу денежные средства в сумме 14 млн 676 тыс. рублей. Имея значительный опыт в области сбора и фиксации доказательств по уголовным делам, достоверно зная механизм работы сигнализации, установленной в помещении 4-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ, спланировал хищение денежных средств», – зачитал гособвинитель.

Напомним, что ограбление произошло в начале октября прошлого года. Для исполнения преступного плана Шакиров попросил помощи у своего знакомого Мхитаряна. Тот, в свою очередь, привлек еще троих сообщников, пообещав каждому вознаграждение в 75 тысяч рублей.

3 октября, в воскресенье вечером, грабители в масках влезли в здание Следкома Татарстана, баллончиками с краской забрызгали камеры наблюдения, пробрались в кабинет и похитили из него сейф, в котором хранились вещественные доказательства по уголовному делу – порядка 15 млн рублей.

Все трое подсудимых вину признают частично Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Все трое подсудимых вину признают частично. Ранее на заседаниях по избранию и продлению меры пресечения все они в один голос утверждали – ни о том, что они грабят здание Следкома, ни о том, что в сейфе хранятся деньги, они якобы даже не подозревали.

«Я сотрудничал со следствием, раскаялся в преступлении. Я не знал, что это здание Следственного комитета», – говорил тогда Нургалиев.

Такого же мнения придерживаются и адвокаты подсудимых, настаивая на том, что организатором преступления был Шакиров и именно на нем лежит большая часть ответственности за произошедшее. Трое парней оказались лишь пешками в его хитроумном плане, убеждены защитники.

«Карабаев активных действий в хищении не совершал, дал полные развернутые показания. Он не был идейным организатором преступления, не обладал полной информацией, роль в совершении преступления у него минимальная», – обращалась к суду защитник молодого человека на заседании по избранию меры пресечения.

Тем не менее доводы стороны защиты суд не убедили. Вопреки протестам адвокатов, все трое молодых людей оказались в СИЗО, где находятся и по сей день.

«Инсценировали хищение с помощью ни в чем не осведомленных мальчишек»

Выслушав представителя гособвинения, суд перешел к допросу потерпевших. Всего их в деле двое. Первым выступил представитель Следкома РТ – старший инспектор следственного отдела Максим Попов. Из его показаний стало ясно: обвиняемые охотились за сейфом замначальника отдела Искандера Субаева, который на тот момент находился в отпуске. Его кабинет располагается на втором этаже, в коридорах – камеры, на окнах – решетки.

Внутренняя проверка в Следкоме показала: сигнализация в здании в тот вечер оказалась отключена. По словам Попова, как правило, ее включает сотрудник, последним уходящий из здания, а снимает, соответственно, тот, кто приходит первым.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Вечером в день происшествия у следователя, последним покидавшего рабочее место, возникли трудности с включением сигнализации. Однако он никому об этом сообщать не стал, запер здание на ключ и уехал домой. Как отметил Попов, следователь был дисциплинарно наказан.

Отвечая на вопросы стороны защиты, Попов заявил, что истинной целью ограбления, по его мнению, были именно деньги, а не документы, которые также хранились в сейфе.

«Имели ли возможность сотрудники вашего ведомства, имея доступ к сейфу и ключам от него, похитить деньги либо документы, хранящиеся как вещдоки, ранее и впоследствии инсценировать хищение с помощью привлеченных "втемную" ни в чем не осведомленных мальчишек?» – задала вопрос один из адвокатов.

Попов ответил отрицательно, поскольку в таком случае, по его мнению, пропажа вскрылась бы гораздо раньше.

«Конфликт исчерпан, претензий не имею»

Следующим перед судом выступил второй потерпевший – Роман Герке. Мужчина проживает в доме, расположенном недалеко от здания Следственного комитета. У него есть машина марки Сhevrolet серебристого цвета, которую он паркует во дворе дома. Именно с нее, утверждает обвинение, были сняты госномера, которые преступники установили на собственный автомобиль, чтобы незаметно скрыться с места преступления.

«Это был старый автомобиль, стоял в таком укромном уголке. Его обычно заставляли другие машины. Обнаружил пропажу номеров случайно. Мы с товарищем собирались ехать на дачу. И я просто предложил ему проверить машину, потому что, когда я шел из магазина, мне показалось, что задних номеров у нее нет. По факту, когда я проверил, оказалось, что номеров нет ни спереди, ни сзади», – рассказал мужчина.

По его словам, замена госномеров обошлась ему в 1700 рублей – именно в такую сумму Герке оценил причиненный ему ущерб.

По версии следствия, похитил номера и установил их на свой автомобиль Нургалиев – именно ему принадлежал автомобиль, на котором преступники скрылись с места происшествия. Молодому человеку помимо всего прочего предъявлено обвинение по статье «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства». Вину по ней молодой человек признал полностью.

«Причиненный мне ущерб возмещен, также возмещен моральный ущерб. В связи с этим я бы хотел подать ходатайство о прекращении уголовного дела. На мой взгляд, конфликт исчерпан, есть заявление о примирении», – обратился сегодня к суду Герке.

Адвокат Нургалиева также обратился к суду с просьбой приобщить к материалам дела расписку, согласно которой, его подзащитный выплатил потерпевшему 1700 рублей в качестве компенсации средств, потраченных на восстановление госномеров, и еще 3300 рублей – за моральный ущерб.

Расписку и заявление суд к материалам дела приобщил, однако рассмотрение ходатайства отложил – решение по нему будет принято во время вынесения приговора.

После суд определил порядок судебного следствия. Планируется, что на следующем заседании допросят Шакирова – он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Затем суд перейдет к допросу свидетелей, изучит материалы дела и лишь после этого допросит самих подсудимых.