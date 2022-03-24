«Не знали о деньгах внутри»: в СИЗО оставили участников кражи 15 млн из сейфа Следкома РТ

Просили суд выпустить из СИЗО - именно на этом сегодня начался процесс в отношении трех жителей Альметьевска, которые оказались замешаны в нашумевшей краже 15 млн из сейфа Следственного комитета РТ. Руслан Нургалиев, Никита Карабаев и Даниил Елинсон сегодня предстали перед Вахитовским судом.

Выяснилось, что 4 апреля у подсудимых истекает срок содержания под стражей, в связи с этим прокурор просил суд продлить им меру пресечения еще на полгода. Услышав заявление гособвинения, все трое заявили - скрываться и оказывать давление на свидетелей не собираются.

Фото: © Елена Саляхова

«По делу уже собраны все доказательства, суду предстоит только дать действиям подсудимых юридическую оценку. Вину они признали частично - все трое указали на то, что не знали, что находится в сейфе. Роль моего подзащитного Карабаева была незначительная. Скрываться он не собирается, как и оказывать давление на свидетелей», - высказался адвокат Никиты Карабаева.

До того, как попасть на скамью подсудимых все трое активно занимались общественной деятельностью, учились в ВУЗах. В деле у каждого есть множество спортивных наград и грамот.

«Нургалиев, а Вы, я смотрю, вели активный образ жизни, спортсмен, столько наград, занимали призовые места», - обратился к подсудимому судья.

Фото: © Елена Саляхова

Положительную характеристику с места учебы и проживания в качестве довода против нахождения в СИЗО привел и адвокат Елинсона.

«Именно мой подзащитный и раскрыл подробности кражи, он указал на всех участников. До того, как здесь оказаться, Елинсон занимался волонтерством, соседи о нем отзываются только положительно. Прокурор не привел никаких данных о том, что мой подзащитный может скрыться», - обратился к суду адвокат Елинсона.

Доводы стороны защиты суд не убедили. Во время оглашения постановления судья отметил, что подсудимые обвиняются в тяжком преступлении. Итог - срок нахождения в СИЗО всем троим продлили еще на полгода. Там они пробудут до 21 сентября.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Вахитовском районном суде Казани стартовал суд по делу о краже 15 млн из сейфа Следкома РТ.