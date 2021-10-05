Из отдела Следственного комитета РТ украдено дело

В одном из отделов Следственного комитета РТ произошло ограбление – неизвестные выкрали материалы уголовного дела и деньги. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от собственных источников.

Ограбление произошло накануне.

«Материалы уголовного дела должны были поступить в суд – процесс был связан с реабилитацией осужденного. Из-за кражи судебное заседание решили отложить до того момента, пока документы не будут возвращены», – рассказал источник агентства.

По данным источника, также была украдена крупная сумма денег, речь идет о 15 миллионах рублей.