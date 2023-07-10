«Пришлось лично вмешиваться»: мэру Казани пожаловались на закрытие перехода на ул.Ершова

Жители Казани стали массово обращаться в интернет-приемную мэра Ильсура Метшина из-за закрытия пешеходного перехода на улице Ершова. Ограничения связаны с благоустройством входной группы парка Горького и переносом остановки «ЦПКиО им. Горького». О данной ситуации градоначальник рассказал на аппаратном совещании.

«На прошлой неделе я получил сразу несколько жалоб в связи с закрытием пешеходного перехода на ул.Ершова. Мы предложили людям обход — 300 метров через улицу Зинина. Надо думать не только про те строгие нормативы, безусловно, они все направлены на охрану здоровья и безопасности людей. Но здесь тот случай, когда нужно думать прежде всего о людях. Мне пришлось лично вмешиваться, раздавать личные поручения об установке там светофора», — заявил руководитель города.

Временный светофор начнет работать во вторник, 11 июля. Мэр также обратился к присутствующим на совещании. Он призвал коллег заранее разъяснять жителям об ограничениях и неудобствах.

«В зале сидят опытные руководители и прежде чем принять решение, пожалуйста, десять раз отмерьте, один раз примите решение. И второе — заранее необходимо жителям подробно объяснять ограничения. Это временные трудности и неудобства, все-таки капитальный ремонт мы делаем во имя жителей, которые пользуются этими переходом и остановочным павильоном каждый день. Впредь чтобы такого в нашей работе не было», — резюмировал Ильсур Метшин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на благоустройство центральной группы парка Горького в этом году направлено 331,4 млн рублей. Здесь будет создана благоустроенная парадная зона перед монументом и стелой. Появятся скамейки, столики, навесы для спокойного и комфортного отдыха. Помимо этого, будет изменена зона остановки и спусков в переход. Их планируется объединить в единый проницаемый комплекс.