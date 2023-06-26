В мэрии Казани показали, как изменится главный вход в парк Горького

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Новым проектом этого года в Казани стала реконструкция входной группы Центрального парка культуры и отдыха им. Горького. На деловом понедельнике замруководителя городского исполкома Игорь Куляжев рассказал, какие изменения ждут одно из самых крупных общественных пространств столицы.

Парк Горького является центральным городским парком, но площадь перед ним представляла собой большое пустующее пространство площадью в 12 тыс. квадратных метров.

Реконструкция поможет переосмыслить его назначение и наделить понятным функционалом.

«Будет создана благоустроенная парадная зона перед монументом и стелой. Появятся скамейки, столики, навесы для спокойного и комфортного отдыха. Будет изменена зона остановки и спусков в переход. Их планируется объединить в единый проницаемый комплекс», — сообщил он.

На сегодняшний день в рамках проекта ведутся работы по устройству велопешеходного маршрута от площади по ул. Н. Ершова до сквера им. Толстого.

«Территория приобретет разнообразный, интересный ландшафт, который добавит гостеприимства и уюта этому месту. Зеленые насаждения позволят защитить площадку от пыли и шума, а также от продувания ветром», — сообщил он.

Также Кляжев отметил, что под площадкой находится подземный паркинг и здесь нет плотного грунта, поэтому при озеленении основная нагрузка ляжет на кустарники.

«Хотя и без деревьев мы территорию тоже не оставим. Будут посажены липы, рябины, клен татарский и белый тополь. Кустарники достаточно обильно украсят площадку — будет два вида спиреи, пузыреплодник, ирга, дерен, почвопокровная роза и другие. Часть из них разместится в кадках в зоне со скамейками. В целом появится несколько зеленых участков, которые помогут нам правильно перераспределить пешеходные потоки», — заключил спикер.

На сегодняшний день работы в парке Горького выполнены на 34%, на благоустройство направлено 331,4 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на благоустройство 8 парков Казани в этом году направлено 1,4 млрд рублей.