Из-за закрытия перехода у парка Горького в Казани установят временный светофор

В Казани, на улице Николая Ершова возле остановки «Парк Горького», будет установлен временный светофор. Такое поручение дал сегодня мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба городской администрации.

Светофор необходим для удобства пешеходов – напомним, вчера существующий на участке дороги подземный пешеходный переход был закрыт на время работ по благоустройству входной группы Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.

Фото: © телеграм-канал администрации Вахитовского и Приволжского районов

Ближайшие наземные переходы установлены на перекрестках с улицами Зинина и Горького и расположены в значительном отдалении от остановки общественного транспорта, которую, напомним, перенесли на 300 метров. Это вызвало недовольство жителей и снизило безопасность на этом участке улицы Ершова.

Новый светофорный объект должен появиться на улице Ершова уже в следующий вторник, 11 июля, сообщили в мэрии.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, какие работы будут проведены во время реконструкции входной группы в парк им.Горького.

