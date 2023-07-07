Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за закрытия перехода у парка Горького в Казани установят временный светофор
В Казани, на улице Николая Ершова возле остановки «Парк Горького», будет установлен временный светофор. Такое поручение дал сегодня мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба городской администрации.
Светофор необходим для удобства пешеходов – напомним, вчера существующий на участке дороги подземный пешеходный переход был закрыт на время работ по благоустройству входной группы Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.
Ближайшие наземные переходы установлены на перекрестках с улицами Зинина и Горького и расположены в значительном отдалении от остановки общественного транспорта, которую, напомним, перенесли на 300 метров. Это вызвало недовольство жителей и снизило безопасность на этом участке улицы Ершова.
Новый светофорный объект должен появиться на улице Ершова уже в следующий вторник, 11 июля, сообщили в мэрии.
Ранее «Татар-информ» сообщал о том, какие работы будут проведены во время реконструкции входной группы в парк им.Горького.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»