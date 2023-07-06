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Общество 6 июля 2023 17:39

В Казани временно закрыли для пешеходов подземный переход у парка Горького

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В Казани временно закрыли для пешеходов подземный переход у парка Горького
Фото: телеграм-канал администрации Вахитовского и Приволжского районов. 

На время работ по благоустройству входной группы Центрального парка культуры и отдыха им. Горького перекрыт для прохода подземный пешеходный переход, также перенесена остановка общественного транспорта. Об этом администрация Вахитовского и Приволжского районов сообщила в своем телеграм-канале.

«Работы по благоустройству площадки продолжаются. Территорию вокруг подземного перехода и остановки со стороны «Корстона» оградили забором <...> На время работ пройти через подземный переход будет невозможно. Ближайшие наземные переходы расположены по ул.Зинина и ул.Горького», – рассказали в администрации.

Фото: телеграм-канал администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Отмечается, что остановку также пока перенесли на 300 метров вперед – к ней можно дойти вдоль забора по специально организованному проходу.

Ранее замруководителя городского исполкома Игорь Куляжев рассказал, какие изменения ждут одно из самых крупных общественных пространств столицы.

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