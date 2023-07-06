Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани временно закрыли для пешеходов подземный переход у парка Горького
На время работ по благоустройству входной группы Центрального парка культуры и отдыха им. Горького перекрыт для прохода подземный пешеходный переход, также перенесена остановка общественного транспорта. Об этом администрация Вахитовского и Приволжского районов сообщила в своем телеграм-канале.
«Работы по благоустройству площадки продолжаются. Территорию вокруг подземного перехода и остановки со стороны «Корстона» оградили забором <...> На время работ пройти через подземный переход будет невозможно. Ближайшие наземные переходы расположены по ул.Зинина и ул.Горького», – рассказали в администрации.
Отмечается, что остановку также пока перенесли на 300 метров вперед – к ней можно дойти вдоль забора по специально организованному проходу.
Ранее замруководителя городского исполкома Игорь Куляжев рассказал, какие изменения ждут одно из самых крупных общественных пространств столицы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»