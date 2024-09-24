«Пришли в СМС хотя бы запятую, пойму, что ты жив»: как жена ждет мужа-контрактника с СВО

«Познакомились в чате, вместе уже больше 20 лет»

Александр – участник СВО, служащий казанской войсковой части, в спецоперации участвовал с первых ее дней. Контракт с Министерством обороны РФ он заключил почти 20 лет назад. За это время дослужился до офицерского звания и руководящей должности, имеет множество наград. Самая значимая из медалей – орден Мужества.

С супругой Марией Александр вместе 16 лет. У них двое детей – 16-летняя дочь и 9-летний сын.

«После школы он пошел учиться в военный институт в Сибири, это был 2002 год. Сейчас ему 40 лет. Можно сказать, что он всю свою жизнь посвятил службе», – рассказывает жена офицера.

После выпускного Александр попал по распределению в Челябинск. Там и познакомился с будущей женой. Для супругов Казань стала четвертым городом, куда занесла их военная служба.

«Когда мы познакомились, он только закончил обучение и приехал служить по контракту в мой родной город. На местном телевидении у нас был чат знакомств – бегущая строка внизу экрана с сообщениями и номерами телефонов. Я никогда так не знакомилась и он тоже. Но почему-то он отправил туда свой номер, а я почему-то написала ему. Так и познакомились. Уже через три месяца мы стали жить вместе и вскоре поженились», – вспоминает Мария.

«Когда он сообщил мне, что едет на учения, я приняла это как нечто рядовое»

Первые десять лет супруги прожили в Челябинске, потом начались переезды.

«Александр несколько раз был в командировках на Северном Кавказе, уезжал на полгода. Когда в начале 2022 года он сообщил мне, что едет на учения, я приняла это как нечто рядовое. Он сказал, что едет на две недели. 23 февраля он позвонил и сказал, что ему придется задержаться, сообщил, что они переходят границу. Позвал к телефону детей», – вспоминает она.

На следующий день Мария была погружена в домашние хлопоты и только вечером узнала, что Президент страны объявил о начале СВО.

«24 февраля я отвела сына в садик, а когда вернулась домой, увидела, что на кухне упали все верхние шкафы. Мы живем недалеко от войсковой части, и я подумала, что там что-то взорвали. Но оказалось, что причина не в этом. Ко мне приехали помогать подруги, потом мы бегали по магазинам. Я даже телевизор в этот день не включала. Только вечером узнала, что в полдевятого утра начался бой, в котором участвовал мой муж, и как раз в этот момент у меня на кухне все обрушилось», – вспоминает Мария.

«Пришлось украинский учить, чтобы понимать, о чем они пишут»

Колонну, которую возглавлял Александр, обстрелял противник. Три дня он не выходил на связь с семьей. В чатах другие жены военнослужащих писали, что им мужья позвонили, и только Мария не получала никаких вестей.

«Естественно, в голове были разные мысли. Я подписалась на все каналы в Телеграме – и на наши, и на вражеские. Пришлось даже украинский учить, чтобы понимать, о чем они пишут. Через три дня муж наконец-то вышел на связь, сказал: “Все хорошо, я живой”. Я попросила его присылать хотя бы запятую, чтобы понимать, что с ним все в порядке», – поделилась жена офицера.

После обстрела у Александра сгорели все вещи, он попросил жену прислать ему посылку.

«Во всех военторгах тогда подняли цены, но и по завышенной стоимости ничего нельзя было найти. С передачей посылок тоже было непросто – мне разрешили передать только груз размером с обувную коробку, и туда мне нужно было вместить все необходимое. Это потом уже был налажен сбор и отправка гуманитарки. Жена одного из военных из нашего отряда, Жанна, сама возила на своей машине посылки нашим мужьям», – рассказывает Мария.

«Мужья не рассказывали нам, что творится у них, а мы молчали о своих проблемах»

Потом к помощи бойцам на передовой уже стали подключаться и предприниматели, и крупные предприятия. Сейчас бойцы не нуждаются в продовольствии, в основном сбор идет на технику – автомобили для перевозки раненых или квадрокоптеры.

«Мы, жены, никогда не жаловались своим мужьям, как бы тяжело нам ни было. Мы сами свои машины откапывали зимой, носили тяжести. Мужья не рассказывали нам о том, что творится у них, а мы молчали о своих проблемах. Все берегли друг друга», – говорит жена офицера.

Муж попросил Марию беречь нервы – не смотреть новости по телевизору, только фильмы про любовь и приключения. Этому совету она следует до сих пор.

«Участие в проекте «Жена героя» для меня как глоток свежего воздуха»

Сидеть на месте не лучший способ избавиться от тревоги, поэтому жена офицера старалась быть активной и подключилась к общественным мероприятиям, часто становясь их инициатором.

«Когда муж был в командировке на СВО, я решила навестить его маму, она живет в деревне под Курганом. Там мы вместе с его племянницей решили снять клип в поддержку моего мужа, показать в нем виды его родного края. Я позвала знакомого, он приехал со своей гитарой, преодолев путь в сто километров. К нам присоединились другие родственники участников СВО, администрация деревни, юнармейцы. За один день мы все отсняли, нам предоставили потом звуковика, монтажера. Получилось очень здорово», – рассказывает Мария.

В 2022 году она присоединилась к фотопроекту «Жена героя» и вступила в «Союз офицерских жен» Татарстана.

«Участие в проекте “Жена героя” для меня как глоток свежего воздуха. Благодаря этой фотосессии я познакомилась с другими женами военных, которые так же, как и я, ждут своих мужей с передовой. Тяжело было, когда на проект приходили вдовы. Обстановка сразу становилась другой. Мы все стали поддержкой друг для друга, ведь кто, как не мы, понимает, каково быть женой военнослужащего», – поделилась она.

Вскоре начали организовывать выставки фотопроекта. Мария говорит, что это помогало привлечь внимание общественности к сбору гуманитарной помощи. Также это помогало женам военных разрядить обстановку и отвлечься от быта.

«Встал мальчик и рассказал, что на СВО погиб его папа, – в груди все сжалось, будто кипятком ошпарили»

Мария стала все чаще ездить на мероприятия – помимо сбора гуманитарки она с подругами начала проводить «Уроки мужества» в школах.

«Мы ездили с бойцами в школы. Интересно было наблюдать за реакцией детей. Был случай, когда мы рассказывали ученикам о том, что происходит на передовой. И вдруг встал мальчик и рассказал, что на СВО погиб его папа. У меня был такой ступор – я не знала, как реагировать, в груди все сжалось, как будто кипятком ошпарили. Но подруга, с которой мы вместе вели этот урок, не растерялась, сказала: “Твой папа – герой, и не только для нас, а для всей России”», – вспоминает жена бойца.

Еще одна работа, которую Мария ведет вместе с «Союзом офицерских жен», – это помощь госпиталям. Они пишут письма раненым бойцам со словами поддержки и благодарности.

«Мы пишем, чтобы они понимали, что они выполняют свою работу не просто так, что мы ими гордимся, что нам это нужно. Пишем, что дети гордятся ими, что они спасают наши жизни, что мы живем в спокойствии благодаря им. Мы собирали гуманитарку в госпитали, закупили угощения, вещи первой необходимости. Машину забили битком. Солдатам было очень приятно наше внимание, приняли все посылки на ура», – вспоминает она.

«Я думаю, когда человек верит, это обязательно помогает, их вера там очень сильна»

Мария говорит, что держаться ей помогает вера, она постоянно молится за мужа.

«Как-то в церкви батюшка нам рассказал, что есть молитвенный пояс, который уберегает бойцов. Он рассказал нам историю, как у одного солдата этот пояс был повязан на голове, и когда в него попала пуля, она просто проскользнула по этому поясу. Я отправила этот оберег мужу с посылкой, и он носил его не снимая. Я думаю, когда человек верит, это обязательно помогает, а их вера там очень сильна», – поделилась Мария.

Александр всегда носит в нагрудном кармане иконку Георгия Победоносца и фотографию своей семьи. Говорит, что когда посмотрит на родные лица, ему становится легче, согревает мысль о том, что его ждут дома.

Из первой командировки супруг Марии вернулся в мае, тогда он был ранен, его отправили домой на лечение.

«Мы с детьми поехали его встречать, надули шарики, я испекла торт. Это было очень радостное событие. Потом его отправили на реабилитацию. А когда поправился, снова отправился в командировку», – говорит она.

После возвращения домой Александр мало рассказывал о своих фронтовых буднях.

«В первой командировке на СВО моего мужа наградили орденом Мужества. Вообще у него очень много наград, они даже не помещаются на кителе, поэтому он надевает только самые значимые», – рассказала она.

Мария подчеркивает, что ей важны не награды супруга, важно, чтобы любимый всегда был рядом, – моментов, когда они вместе, увы, не так много, как им хотелось бы.