Жена контрактника, отца пятерых детей: Мы будем «подавать патроны» столько, сколько нужно

Взяли под опеку мальчика в память о дедушке – воспитаннике детдома

Заместитель командира группы по военно-политической работе капитан Ибрагим сейчас находится на СВО. Он 22 года носит погоны, неоднократно бывал в командировках на Северном Кавказе, имеет награды, в том числе медаль Жукова, медаль «За отвагу» и орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Дома его ждут супруга Жанна и пятеро детей: Диана и Вероника, которым по 15 лет, 17-летняя Карина, 12-летний Руслан и десятилетняя Милана. Трое из них приемные.

Ибрагим и сам родился в многодетной семье, но взять приемных детей решил не поэтому.

«В 2019 году мы решили взять ребенка из детского дома. На тот момент у нас было двое детей. У мужа дедушка до 18 лет находился в детском доме, и в память о нем мы решили взять мальчика. Дедушка его посвятил свою жизнь военной службе, прошел Великую Отечественную войну, Японскую войну, поднимал целину, у него много званий», – рассказывает Жанна.

Супругам очень понравился мальчик по имени Руслан, но оказалось, что у него есть две сестры.

«Так мы взяли сразу троих детей. Руслану было 6 лет, Веронике – 9, а Карине 12 лет. Мы привезли их из Оренбургской области. Мама у них умерла, а отец был лишен родительских прав. С ним мы поддерживаем хорошие отношения, сейчас ему 62 года», – рассказывает Жанна.

Хотел стать педагогом, но решил подписать контракт

Жанна рассказала, что с мужем они вместе 20 лет – поженились в 2005 году, на тот момент Ибрагим уже был военным.

«Он служил по контрактной службе в Саратове. В 2011 году мы переехали в Казань. Здесь он продолжил свою службу. На тот момент я работала фармацевтом – у меня есть три образования: педагог-психолог, зубной техник и фармацевт. Супруг по образованию юрист и тоже педагог-психолог», – поделилась она.

Ибрагим после школы выучился на педагога, а потом был призван в армию, служил в спецназе.

«Ему очень пригодились навыки, полученные в студенческие годы. Получая профессию педагога, он занимал призовые места на соревнованиях по карате и пулевой стрельбе. В армии он стал разведчиком-снайпером, его отправляли в командировки в Чечню, и уже тогда он получил право ношения зеленого берета бойца разведподразделений», – поделилась Жанна.

Педагогом Ибрагим так и не стал – в 2001 году подписал свой первый контракт. Выучился на снайпера, ездил в командировки на Северный Кавказ. С 2005 по 2010 год работал в СОБРе Саратовской таможни, а затем перевелся в казанский спецназ.

«Мы проснулись от новости, что начались боевые действия»

Ибрагим уже готовился выйти на пенсию по выслуге лет, но началась СВО.

«Он был обязан выполнять свой долг», – говорит она.

«Когда мы брали детей, мы не думали, что так получится. В первые дни на границу с Украиной отправили много молодых ребят, его попросили поехать, чтобы их обучать. Он говорил, что это только на две недели», – вспоминает она.

Жена офицера вспоминает, что тревогу почувствовала в середине февраля, когда в группе приемных семей начали писать о том, что из Донбасса эвакуируют детей.

«Я была очень удивлена, ведь казалось, что там все спокойно. Спросила у мужа, что происходит, но он ответил, чтобы я не беспокоилась, что все нормально. Я предложила мужу приютить хотя бы одного ребенка, и он согласился. Но потом он позвонил и сказал, что задерживается. Говорил: “Подумай, справишься ли ты одна”. И вот через время мы проснулись от новости, что начались боевые действия. Первые несколько часов я испытывала какой-то тихий ужас. Первое, что я сделала, – пошла в мечеть, молиться за мужа и за ребят. Я поговорила с муллой, провела там где-то час, но потом быстро взяла в себя руки», – вспоминает она.

Жанна призналась, что первые полгода не могла спать, но не стала сидеть сложа руки – начала активно помогать мужу и другим бойцам. У семьи есть минивэн, на нем храбрая женщина стала возить гуманитарку. Первая поездка состоялась в Белгородскую область.

«Мужские задачи пришлось взять на себя женщинам»

«В нашем отряде почти не оставалось мужчин – все были на передовой. Поэтому мужские задачи пришлось взять на себя женщинам. Мы сразу организовали гуманитарное движение “СоветЖенГероев 26 Калибр”. Так мы стали собирать гуманитарную помощь. Одна из участниц сообщества, Оксана Бородина, вступила в российский Союз офицерских жен – сейчас она полпред по Татарстану», – рассказывает Жанна.

Оксана Бородина сама посвятила военной службе 13 лет, а когда муж оказался на СВО, стала поддерживать других жен. Вместе они приняли участие в фотопроекте «Жена героя», сняли фильм «Тихий тыл» и сейчас работают над созданием книги.

Одновременно с этим Жанна является членом объединения приемных семей «Мы вместе» и участницей проекта «ПАПАМАМАЕСТЬ», который помогает сиротам обрести семью. А в «Союзе офицерских жен» она – руководитель направления по многодетным и приемным семьям.

«После таких поездок я стала ценить тишину и то, что у наших детей есть возможность спать спокойно»

И всю эту общественную работу Жанна продолжает совмещать со сбором гуманитарки.

«Первый раз, когда я поехала к мужу, я, наверное, не понимала, что это опасно. Мной управлял патриотический порыв, я горела этим. Потом уже, когда я видела, как срабатывало ПВО, как в поле бьет артиллерия, я, конечно, вздрагивала. Но когда ты видишь, как при всей этой обстановке рядом спокойно идет семья с годовалым ребенком и они никак не реагируют, перестаешь бояться. После таких поездок я стала ценить тишину и то, что у наших детей есть возможность спать спокойно», – говорит Жанна.

Переживания о муже давали о себе знать, но, по словам Жанны, всегда находились те, кто поддержит и выслушает.

«Светлана Елакова – друг нашей семьи – выиграла грант на проект по оказанию психологической помощи женам военнослужащих. Там была и арт-терапия, и консультации. Она собрала 25 жен, мы стали первыми, кто принял участие. У кого-то были даже панические атаки, это очень помогло нам снять напряжение. Этот проект будет совершенствоваться и продолжаться», – поделилась жена офицера.

«Он ни в коем случае не собирается списывать себя со счетов: командировка – значит, командировка»

В зоне СВО Ибрагим получил контузию, но остался жив. В том бою были погибшие – ему, можно сказать, повезло.

«После этого у него стало падать зрение. Но он все равно считает, что он молодой и здоровый – в полном расцвете сил. Ни в коем случае не собирается списывать себя со счетов: командировка – значит, командировка. В настоящее время он на передовой, дома его не будет до Нового года. Я также одна с детьми. Общественная жизнь помогает справиться с переживаниями, отвлечься», – рассказывает Жанна.

Старшие дочери Ибрагима и Жанны студентки: одна учится на ветеринара, другая – на менеджера. Двое младших учатся в школе, сын Руслан пошел по папиным стопам, решил стать военным – поступил в Суворовское училище.

«Может быть, на его решение повлияла сегодняшняя обстановка, я не знаю. Он окончил первый курс уже, учится на 4 и 5. Они у нас самостоятельные, сами делают уроки и не сидят в телефонах. Старшим только подарили сенсорные телефоны, остальные ходят с кнопочными. Пока мы живем в служебном жилье, но очень мечтаем о своем», – рассказала Жанна.

«Собрали волю в кулак – и вперед, нашим мужьям там сложнее»

Жанна говорит, что за 20 лет совместной жизни – многочисленных командировок и разных стрессовых ситуаций, когда, например, не было связи с мужем, – ее характер сильно закалился.

«Я тот человек, который не впадает в панику. Мне становится легче, если я кому-то оказываю помощь. Я старалась быть примером для других девочек – если кто-то раскисал, я их бодрила: “Собрали волю в кулак – и вперед! Нашим мужьям там сложнее”. Заниматься гуманитаркой было не просто, приходилось носить тяжелые коробки, спускать и поднимать их по лестницам высоток, в любую погоду, даже в мороз, куда-то ехать. Мы с девочками договорились, что пока это все не закончится, мы должны быть вместе – неизвестно кому и когда может понадобиться поддержка», – поделилась Жанна.

По словам Жанны, самая лучшая награда за такой непростой труд – благодарность бойцов и мысль о том, что с ними все хорошо.

«Когда жены помогают мужьям, это называется “подавать патроны”. И нам легче от того, что мы им помогаем, пусть это и капля в море», – считает она.

Фотографии из семейного архива