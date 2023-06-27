Принц Саудовской Аравии поддержал Путина после событий 24 июня в России

Наследный принц королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман ас-Сауд во время телефонного звонка Президенту РФ Владимиру Путину выразил поддержку предпринятых российским руководством мер по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан в связи с попыткой военного переворота 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-саудовского сотрудничества. Путин просил передать поздравления с праздником Курбан-байрам Хранителю Двух святынь — королю Сальману и всему саудовскому народу.

Подразделения частной военной компании «Вагнер» еще 25 июня покинули регионы, в которых действовали 23-го и 24-го числа. Позднее Владимир Путин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» — патриоты России, но их попытались использовать втемную. Уголовное дело по факту вооруженного мятежа на данный момент прекращено.