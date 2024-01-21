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На восьми участках трасс в Татарстане все еще перекрыто движение автобусов и грузовиков
В Татарстане все еще действуют ограничения движения для крупного транспорта на федеральных трассах, сообщают в «Росавтодоре». Так движение по-прежнему ограничено на трассах:
- М7 Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа
- М7, подъезд к городам Ижевск и Пермь
- М7, подъезд к Кирову
- Р241, Казань - Буинск - Ульяновск
- Р239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан
- Р239, подъезд к Аэропорту
- А295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М7 «Волга»
- А151 Цивильск - Ульяновск
Ранее мы рассказывали, что из-за сложных погодных условий на участке трассы М5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, с км 1194+500 по км 1456+000 введено временное ограничение движения.
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