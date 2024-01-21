news_header_top_970_100
Руc Тат
news_top_970_100
Происшествия 21 января 2024 12:25

На восьми участках трасс в Татарстане все еще перекрыто движение автобусов и грузовиков

Скопировать ссылку

В Татарстане все еще действуют ограничения движения для крупного транспорта на федеральных трассах, сообщают в «Росавтодоре». Так движение по-прежнему ограничено на трассах:

  • М7 Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа
  • М7, подъезд к городам Ижевск и Пермь
  • М7, подъезд к Кирову
  • Р241, Казань - Буинск - Ульяновск
  • Р239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан
  • Р239, подъезд к Аэропорту
  • А295 Йошкар-Ола - Зеленодольск - автомобильная дорога М7 «Волга»
  • А151 Цивильск - Ульяновск

Ранее мы рассказывали, что из-за сложных погодных условий на участке трассы М5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, с км 1194+500 по км 1456+000 введено временное ограничение движения.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2