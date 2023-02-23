Пригожин заявил о решении проблемы с поставкой боеприпасов для ЧВК «Вагнер»

Проблема с нехваткой боеприпасов для частной военной компании «Вагнер» в ближайшее время решится, документы об их доставке уже подписаны, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. По его словам, о том, что начинается отгрузка боеприпасов, стало известно сегодня в 6.00.

«Вероятнее всего, поезд тронулся. Пока на бумаге, но, как нам сказали, основные бумаги уже подписаны. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто помог нам это сделать. Вы спасли сотни, а может тысячи жизней парней, которые защищают свою родину, дали им возможность жить дальше», – приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Поблагодарил он как простых граждан, так и тех, кто «оказывал давление и принимал решение».

Напомним, о том, что «Вагнер» якобы отрезан от поставок боеприпасов стало известно на прошлой неделе из видеообращения военных к Минобороны РФ. Позже сам Пригожин подтвердил проблему, заявив, что боеприпасы «вагнеровцам» не поставляют намеренно, пытаясь «уничтожить» группировку. В военном ведомстве опровергли эту информацию, заявив, что командование объединенной группировки войск уделяет особое внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений.